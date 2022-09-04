Trên đường đi thăm người thân, hai chị em gặp tai nạn, người chị tử vong tại chỗ.

Vào ngày cuối của dịp nghỉ lễ 2/9, tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đoạn quốc lộ 1K. Ôm thi thể của người chị, chị Hậu gào khóc. Theo báo Bảo vệ pháp luật, chị Phạm Thị Hậu (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy BS: 36G5-106.59 chở chị Phạm Thị Huế (chị ruột của chị Hậu, 40 tuổi) và bé trai 3 tuổi (con chị Hậu) chạy trên quốc lộ 1K hướng từ Biên Hòa đi TP HCM. Khi gần đến cổng Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (thuộc phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) thì va chạm với xe khách BS: 61B-017.90 chạy cùng chiều bên trái.

Va chạm làm cho chiếc xe máy và 3 người trên xe ngã xuống đường, chị Huế bị bánh xe khách cán tử vong tại chỗ, chị Hậu bị trầy xước nhẹ, bé trai bị thương được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu. Tai nạn xảy ra tại quốc lộ 1K. Ảnh: Bảo vệ pháp luật Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức và đội CSGT Bình Triệu có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Được biết các nạn nhân ở trọ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sáng nay hai gia đình chở nhau lên huyện Bình Chánh, TP HCM để thăm gia đình người thân, đang trên đường đi thì gặp tai nạn. Trong kì nghỉ lễ 4 ngày vừa qua, có đến 48 người chết vì tai nạn giao thông. Theo VOV, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện hơn 40.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông và xử phạt tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng, tước hơn hơn 6.000 giấy phép lái xe. Bên canh đó, CSGT cũng đã lập biên bản xử phạt hơn 8.800 tài xế uống rượu bia vẫn lái xe tham gia giao thông. Xe và các phương tiện đông đúc trong kì nghỉ lễ. Ảnh: VOV Tổng cộng cả nước xảy ra vụ 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Năm nào cũng vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông luôn là đề tài ‘nóng’ cần được quan tâm của xã hội và người dân cần ý thức về sự an toàn, nhất là khi số lượng người và phương tiện lưu thông quá đông.

Hàng nghìn người chen chân xem múa lân, chợ đêm Đà Nẵng ken kín lối Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, hàng nghìn người đã đổ về Helio Center - Tổ hợp giải trí và Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng để xem múa lân và vui chơi khiến nơi đây ken kín lối.

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