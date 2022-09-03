Công nhân vụ nổ Bắc Giang nghẹn ngào trên giường bệnh gọi điện cho con: dịp lễ 2/9 hứa về nhưng không thành

Xã hội 03/09/2022 13:09

Tình hình sức khỏe chưa thể phục hồi do vụ nổ lớn khiến vợ chồng anh Phạm Văn Giang và chị Trần Thị Bích Hợp không thể về quê dịp lễ.

"Mẹ bị đau chân, phải vào viện, Híp có thương mẹ không?" Đây là câu nói của chị Bích Hợp gọi điện về cho cậu con trai 4 tuổi, cố giấu đau đớn và an ủi cháu bé trong những ngày lễ này. Phía đầu dây bên kia, cậu con trai đang mong chờ cha mẹ trở về liên tục hỏi: “sao bố mẹ chưa về với con”.

Anh Giang và chị Hợp đều không thể ngờ được, tối hôm trước khi vụ nổ diễn ra, cả hai vợ chồng đã gọi điện thoại về nhà báo là sắp về nghỉ lễ 4 ngày nên 2 cậu con trai háo hức. Họ đã mua sẵn một số đồ chơi cho con và một số món quà cho hai bên gia đình trong dịp lễ... Nhưng tai họa không may ập tới. “Giờ chỉ mong Hợp sớm khỏe lại, được ra viện để về với các con và gia đình"- anh Giang nói.

Công nhân vụ nổ Bắc Giang nghẹn ngào trên giường bệnh gọi điện cho con: dịp lễ 2/9 hứa về nhưng không thành - Ảnh 1
Vợ chồng anh Giang không thể về quê dịp lễ do phải điều trị bệnh. Ảnh: VOV

Vào thời điểm trên, chị Hợp đang làm việc thì vụ nổ lớn xảy ra, chị là 1 trong số 7 người bị thương nặng và được chuyển đến bệnh viện tuyến trên, cấp cứu kịp thời. Theo thông tin điều trị và tiến độ theo dõi, nữ công nhân bị bỏng chân trái và tay trái, được băng bó và chữa trị hiện đang dần phục hồi. UBND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho các công nhân.

Công nhân vụ nổ Bắc Giang nghẹn ngào trên giường bệnh gọi điện cho con: dịp lễ 2/9 hứa về nhưng không thành - Ảnh 2
Anh Giang chăm sóc bệnh cho vợ những ngày vừa qua. Ảnh: VOV

Vào thời điểm trên, báo Lao Động cũng đưa tin, sự cố nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3, Công ty trách nhiệm hữu hạn Seojin Auto. Có 34 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh vào sáng 30/8.

Công nhân vụ nổ Bắc Giang nghẹn ngào trên giường bệnh gọi điện cho con: dịp lễ 2/9 hứa về nhưng không thành - Ảnh 3
Vụ nổ tại khu công nghiệp. Ảnh: VOV

Trong số 34 công nhân bị thương, có 27 người đang được điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và 7 người bị thương nặng được chuyển lên tuyến trên điều trị. Theo đánh giá của các bác sĩ, các công nhân bị bỏng từ cấp độ 1 đến cấp độ 2, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Công nhân vụ nổ Bắc Giang nghẹn ngào trên giường bệnh gọi điện cho con: dịp lễ 2/9 hứa về nhưng không thành - Ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang thăm hỏi các công nhân gặp nạn trong vụ nổ. Ảnh: VOV

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả.

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Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, hàng nghìn người đã đổ về Helio Center - Tổ hợp giải trí và Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng để xem múa lân và vui chơi khiến nơi đây ken kín lối.

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