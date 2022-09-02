Phòng GD - ĐT TP. Huế lên tiếng việc em học sinh lớp 8 bị đánh dã man

Xã hội 02/09/2022 17:46

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc em học sinh lớp 8 bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng nghiêm trọng sau buổi tập nghi thức khai giảng, phòng GD - ĐT TP Huế đã lên tiếng.

Trao đổi với báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Thuận, Trưởng Phòng GD - ĐT TP Huế cho biết, ngày 1/9, ông được một cán bộ đang công tác tại Sở GD - ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế gọi điện thông báo về sự việc nữ sinh đánh nhau, rồi sau đó xem clip vị này rất bất ngờ. Tuy nhiên, cho đến ngày 2/9, phòng GD - ĐT vẫn không nhận được bất cứ báo cáo nào từ trường.

Cán bộ này cũng cho hay, đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An, trong chiều nay, phải có buổi làm việc, lấy lời khai đầy đủ đối với nữ sinh, phụ huynh bị đánh cũng như những nữ sinh tham gia đánh em K.A và cả những em chứng kiến, quay clip…”

Những ngày qua, cả TP Huế đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với hy vọng sẽ có mùa khai giảng thành công, tốt đẹp nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố đáng tiếc này - ông Nguyễn Thuận cho biết thêm.

Phòng GD - ĐT TP. Huế lên tiếng việc em học sinh lớp 8 bị đánh dã man - Ảnh 1
Em học sinh bị đánh dã man gây chấn động. Ảnh: Công an nhân dân

Theo anh Đặng Văn Th., bố của nạn nhân K.A. cho biết, sau khi em K.A bị đánh vào sáng 31/8, cùng ngày, cháu K.A. đã cùng danh đến Trường THCS Chu Văn An để trình báo lại toàn bộ sự việc Tại đây, giám thị và giáo viên chủ nhiệm của nhà trường cũng đã ghi nhận sự việc, yêu cầu em K.A. khai lại toàn bộ sự việc. Phụ huynh không hiểu vì sao sự việc này lại không được nhà trường báo cáo lên cấp trên?!

Theo báo Sài gòn giải phóng, sáng 31-8, sau khi đến Trường THCS Chu Văn An để tập các nghi thức khai giảng năm học mới 2022-2023, K.A. và một nữ sinh cùng lớp là em K.Ch. về nhà.

Phòng GD - ĐT TP. Huế lên tiếng việc em học sinh lớp 8 bị đánh dã man - Ảnh 2
Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Công an nhân dân

Khi đạp xe đến gần quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, TP Huế - cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 300m) thì bất ngờ gặp nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe của em.

Tại đây, nhóm học sinh này khống chế, buộc em K.A. tới khu vực trống ở Trường Tiểu học Xuân Phú (cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 100m). Em K.A bị 2 nữ sinh khác lao vào đánh một cách tàn nhẫn trước mặt 4 bạn học sinh đứng xem và có một người trong nhóm đã quay lại clip.

Sau khi bị đánh dã man, em K.A trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đau đầu…

Anh Đặng Văn Th. cho biết, hiện cháu K.A đã được chụp CT. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, hiện tinh thần cháu K.A đang hoảng loạn và đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Toàn bộ sự việc đã được K.A tường trình trong đơn gửi Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An.

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