Nóng: Bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng, đang được điều tra làm rõ

Xã hội 31/08/2022 19:21

Vụ việc xảy ra tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trước lúc bé chuyển viện cấp cứu được xác định ở cùng bố, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Mới đây, vụ việc một bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng khiến nhiều người chú ý. Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, trong lúc ở nhà với bố, cháu N.N.H (SN 2015) có nhiều biểu hiện lạ, được đưa đi chuyển viện cấp cứu và sau đó xác định đã tử vong.

Ông Nguyễn Quang Lộc – Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) chia sẻ với báo Gia đình và xã hội - Báo điện tử sức khỏeđời sống cho biết, chưa xác định chính xác bé bị bạo hành hay nguyên nhân gì khác, hiện cơ quan chức năng đang xét nghiệm, làm rõ.

Nóng: Bé trai 7 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng, đang được điều tra làm rõ - Ảnh 1
Bé trai tử vong bất thường. Ảnh minh họa: Gia đình và xã hội

Cũng theo VOV, vào khoảng 18h ngày 30/8, trong lúc ở nhà cháu N.N.H (SN 2015, trú tại xã Kim Liên) có biểu hiện bất thường. Bé trai là con của anh N.N.Đ (SN 1984).

Ngay sau đó, người thân và hàng xóm vội đưa bé trai đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

 

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