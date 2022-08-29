‘Nín thở’ vụ tài công nhí 12 tuổi ‘ôm phà’ chở khách qua sông: Công an vào cuộc làm rõ

Xã hội 29/08/2022 11:20

Việc một cậu bé 12 tuổi lèo lái chiếc phà chở nhiều khách qua sông mới đây khiến cư dân mạng lo lắng về sự an toàn.

Theo đó, mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh bé trai 12 tuổi tự lái phà đưa khách qua sông. Theo thông tin từ báo Lao động, trong đoạn clip khoảng 1 phút, bé trai là người cầm lái, thực hiện các thao tác lái phà vô cùng thuần thục, xoay bánh lái rất điêu luyện để chở theo nhiều hành khách và xe máy. Quan sát cho thấy, hầu như hành khách ở trên không bảo hộ an toàn, không có ai mặc áo phao. Trong khi đó, người quay clip lại cũng chia sẻ trong hoàn cảnh ‘nín thở’: "Vừa đi phà vừa khóc thôi. Sợ!".

‘Nín thở’ vụ tài công nhí 12 tuổi ‘ôm phà’ chở khách qua sông: Công an vào cuộc làm rõ - Ảnh 1
Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội vì sự nguy hiểm. Ảnh: Lao động

Được biết, hình ảnh trong đoạn clip trên ghi lại tại bến phà Hiếu Liêm - Tân Uyên thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Bến đò này ngày thường đón lượng khách khá đông, trung bình từ 300 – 500 người qua lại.

Theo Người lao động cho hay, ngay sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời chủ phương tiện cùng người có liên quan về trụ sở để làm việc. "Phía Thanh tra Sở sẽ phối hợp với địa phương mời chủ bến phà làm việc vào đầu tuần về việc tài công nhí điều khiển phà và các vấn đề liên quan đảm bảo an toàn giao thông trên phà" - Ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, cho biết sẽ xử lý nghiêm.

‘Nín thở’ vụ tài công nhí 12 tuổi ‘ôm phà’ chở khách qua sông: Công an vào cuộc làm rõ - Ảnh 2
 Tài công nhí 12 tuổi 'ôm phà' chở khách qua sông Đồng Nai trong clip. Ảnh: Lao động

Tình hình giao thông đường thủy qua đây khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, nhất là với việc tài công nhí điều khiển phà.

Bước đầu xác định, bé trai mới 12 tuổi điều khiển phà trong clip là con của một tài công khác. Còn 2 tài công ngồi kế bên bé trai xuất hiện trong clip nhưng không làm việc mà 2 người này đang có công việc đi thành phố Long Khánh.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tài công phải đủ 18 tuổi trở lên và không quá 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam mới đứa lái phà. Ngoài ra, người điều khiển phải chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế, biết bơi và phải có chứng chỉ lái phương tiện.

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