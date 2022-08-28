Vụ việc đã được người dân nghe thấy nhiều tiếng động và tiếng cãi nhau bên phòng trọ của cặp đôi này.

Theo thông tin từ Zing News, vào ngày 28/8 tại TP. Thuận An, công an nhận được tin báo về một cô gái tử vong trong phòng trọ. Nạn nhân là chị L.T.M.K. (24 tuổi, quê An Giang).

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tạm giữ đối tượng 24 tuổi là bạn trai cô gái để lấy lời khai.

Cô gái nghi bị bạn trai đánh. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng bị tình nghi có liên quan đến cái chết của bạn gái khai nhận tại cơ quan công an trước đó hai người có xảy ra mâu thuẫn, thanh niên này đã đánh chị K nhiều cái. Sau đó cả 2 đi ngủ, tới sáng thì thanh niên này phát hiện bạn gái đã tử vong. Tại hiện trường, người nạn nhân có nhiều vết bầm, chảy máu mũi.

Người dân xóm trọ cho biết họ cũng nghe thấy nhiều tiếng động và tiếng cãi nhau bên phòng trọ của cặp đôi này. Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện công an TP.Thuận An đang tạm giữ người bạn trai để tiếp tục lấy lời khai để có kết quả.

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