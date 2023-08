Vụ việc người phụ nữ bị bạn trai đánh ghen khi hát song ca tại quán Karaoke ở Thanh Hóa vẫn không khỏi khiến nhiều người sợ hãi.

Sau màn song ca xảy ra mâu thuẫn trên, người phụ nữ đã bị hành hung, quay video clip, thậm chí còn dọa giết con gái nếu báo công an. Người này sau khi bị đánh đã phải nhập viện trong tình trạng cơ thể bầm tím, đau đớn, được xác định ảnh hưởng đến các bộ phận trọng yếu như: mũi, mắt, xương hàm, tay chân trầy trụa nặng.

Theo thông tin từ Zing News vào chiều 25/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chưa đồng ý để cơ quan chức năng đưa chị V. đi giám định thương tích. Phía bệnh viện cho hay, chưa thể đồng ý đề nghị cho bệnh nhân này khám vì sức khỏe bệnh nhân còn yếu, đồng thời tâm lý chưa ổn định.

Người phụ nữ bị hành hung chưa thể giám định vết thương. Ảnh: Lao động

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định xương hàm của nạn nhân bị giãn rộng, không gãy như nhận định ban đầu nên không cần phẫu thuật. Sau khi nắn xương chỉnh mũi vào chiều 24/8, sức khỏe chị V. tiến triển tốt, dự kiến có thể xuất viện vào tuần tới.

Về phía người nhà bệnh nhân cũng cung cấp thông tin sau gần 1 ngày phẫu thuật đến nay, chị V. vẫn chưa thể nói và tự ăn được.

Hiện chị V. tiếp tục ở viện điều trị. Ảnh: VietNamNet

Theo chị D. (em gái nạn nhân) cho biết , chị V. đã ly dị chồng vài năm trước. Giữa ông N. và nạn nhân có quan hệ tình cảm được khoảng hơn 2 năm. Người này cũng đã có vợ con. Trong cuộc điện thoại gọi đến cho nạn nhân, ông N. thừa nhận trong lúc uống say, thấy người tình hát với người đàn ông khác nên đã ghen tuông.

Cũng theo VietNamNet, vụ việc xảy ra vào đêm 21/8, chị này bị đánh nặng nề. Người đánh nạn nhân cũng phân trần do quá say nên đã ra tay hung bạo, rất hối hận và xin đền bù tất cả. Vụ việc khiến người nhà nạn nhân làm đơn tố cáo và công an đang tiến hành xử lý vụ việc.

Cô gái hát song ca ở quán karaoke bị bạn trai đánh được xác định gãy xương hàm, thương tích nặng Người nhà nạn nhân đều không thể ngờ người bạn trai của con mình lại có thể ra tay hành hung, bạo lực đến như vậy.

