Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp một đối tượng để điều tra về hành vi chém người thương tích.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Thạch Bạc (27 tuổi) để điều tra về hành vi chém người thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Thạch Bạc khai khoảng 6 giờ sáng 18/8, N.P.C. (44 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng 3 người bạn đến quán karaoke trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức ca hát. Nhóm anh C. dựng xe máy chắn lối đi vào nhà vệ sinh của quán nên nhân viên B.T.N. (19 tuổi, quê Sóc Trăng) nhắc nhở.

N. yêu cầu nhóm anh C. dời xe đi chỗ khác nhưng không được nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. N. lao vào đánh anh C. Bị đánh, anh C. gọi thêm người cầm theo xẻng đến đánh N. và Thạch Bạc (cũng là nhân viên quán karaoke). Thạch Bạc chạy vào trong phòng lấy dao xông ra chém trúng đầu và gần đứt lìa cánh tay phải của anh C.

Chém người xong, Thạch Bạc và N. vào quán karaoke trốn. Sau khi được công an thuyết phục, Thạch Bạc ra trình diện.

Nạn nhân trong vụ việc - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh C. sau khi xảy ra sự việc đã được đưa đến Bệnh viện TP.Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, cánh tay phải gần đứt lìa. Bác sĩ đã cấp cứu, nối cánh tay lại cho anh C. Sức khỏe của nạn nhân đang được theo dõi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Sự việc đang được điều tra làm rõ.

Trong ngày giỗ mẹ, em trai mắc bệnh tâm thần chém anh ruột tử vong tại chỗ Chiều 18/8, tại Phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ án đau lòng. Nguyễn Đức Thành Luân (bị tâm thần) đã nhẫn tâm chém nhiều nhát dao vào anh ruột là N.X.M. khiến người này tử vong tại chỗ vào đúng ngày giỗ của mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nhan-vien-quan-karaoke-chem-gan-lia-tay-khach-o-tphcm-doi-tuong-khai-gi-o-co-quan-dieu-tra-493526.html