Người phụ nữ bị hàng xóm dùng dao, búa chém nguy kịch vì mâu thuẫn trong lúc ăn hủ tiếu

Xã hội 15/08/2022 14:23

Người phụ nữ ở Tiền Giang bị truy sát, chém nhiều nhát vì mâu thuẫn với nam thanh niên lúc ăn hủ tiếu.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ người phụ nữ bị nam thanh niên dùng dao, búa chém nguy kịch.

Khoảng 7h30 sáng nay, bà N.N.L. (48 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) đi bộ trên đường thì bị Mai Văn Sáng (ngụ cùng địa phương) cầm dao, búa xông đến chém nhiều nhát vào vùng đầu. Bà L. kêu cứu và được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. 

Người phụ nữ bị hàng xóm dùng dao, búa chém nguy kịch vì mâu thuẫn trong lúc ăn hủ tiếu - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà L. nhập viện trong tình trạng ngưng tim 2 lần, vỡ xương sọ, xuất huyết não, tiên lượng xấu.

Người phụ nữ bị hàng xóm dùng dao, búa chém nguy kịch vì mâu thuẫn trong lúc ăn hủ tiếu - Ảnh 2
Tang vật mà nghi phạm đã bỏ lại gần hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi gây án, đối tượng Sáng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Bước đầu người này khai do có mâu thuẫn từ trước trong việc ăn hủ tiếu, giữa hai người có xảy ra cự cãi qua lại. Sáng thấy bà L. đi bộ gần nhà nên dùng dao, búa rượt chém.

Sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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