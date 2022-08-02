Sau nhiều lần vòng vo, chối tội, người phụ nữ cuối cùng đã thừa nhận hành vi dùng dao chém gục chồng trong đêm khuya.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, ngày 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đang tạm giữ hình sự Phùn Thị Moi (SN 1978, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tú (SN 1975, chồng của Moi). Anh Tú bị nhiều vết thương do dao gây ra tại vùng cổ và một số bộ phận khác trên cơ thể, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Tú hiện đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân chưa thể giao tiếp do cơ thể yếu, vết thương ở cổ và các vết thương khác chưa bình phục hoàn toàn nên cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận, làm việc với bị hại.

Theo một cán bộ điều tra thuộc phòng PC02, sau nhiều lần vòng vo, chối tội, Moi đã thừa nhận hành vi dùng dao chém gục chồng. Theo đó, người phụ nữ khai nhận trong cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, xích mích. Anh Tú nhiều lần uống rượu say, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ khiến cuộc sống chung nhiều năm qua không hạnh phúc. Tối 27/7, anh Tú tiếp tục uống rượu, trở về nhà thì tiếp tục chửi, đánh Moi. Bức xúc dồn nén đã lâu, Moi đã nảy sinh ý định chém anh Tú. Phùn Thị Moi tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Công an TP.HCM Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 4 giờ sáng 28/7/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Sơn Động về việc khoảng 00h30’ cùng ngày, tại cổng nhà anh Nguyễn Bá Lập phát hiện anh Nguyễn Văn Tú (SN 1975, trú cùng thôn) đang bất tỉnh (cách nhà anh Tú khoảng 30m), trên người có nhiều vết thương nên cùng người dân đưa anh Tú đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Sơn Động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Nguyên nhân ban đầu xác định, do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối 27/7/2022, nhân lúc anh Tú đang ngủ, Phùn Thị Moi đã dùng 01 con dao (dạng dao quắm) cắt cổ và chém nhiều nhát lên người anh Tú. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ con dao là hung khí Moi sử dụng để gây án cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Phùn Thị Moi về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra theo quy định.

Nóng: Mâu thuẫn trong cuộc sống, nửa đêm vợ dùng dao cứa cổ chồng Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối 27/7, nhân lúc anh Tú đang ngủ, Phùn Thị Moi đã dùng dao quắm cứa cổ và chém nhiều nhát lên người chồng.

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