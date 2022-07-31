Cháu L.Q.Tr (SN 2021, quê quán xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ.
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Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 31/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, Công an Phường Láng Thượng vừa tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương về trường hợp cháu L.Q.Tr (SN 2021, quê quán xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ.
Vào cuộc điều tra, công an bước đầu xác định, ngày 21/7/2022, chị Lê Thị Lan H. (SN 1994, HKTT An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh, mẹ cháu Tr.) thuê Đoàn Diệu Linh (SN 1996, HKTT phường Chùa Thông, TX Sơn Tây) trông cháu Tr. với giá 3 triệu đồng/tháng để đi làm công nhân ở Bắc Giang.
Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trong quá trình trông cháu T. do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ (28 tuổi, trú Ba Vì, Hà Nội, chồng Linh) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng keo bịt miệng cháu T..
Đến ngày 26/7, thấy cháu T. mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu. Tại đây, bệnh viện Nhi Trung ương thấy các dấu hiệu cháu Tr. bị bạo hành nên đã báo Công an.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.