Mới đây, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã thông tin về vụ một người chồng đã cầm 2 con dao đâm chém vợ và mẹ vợ dã man tại nhà.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 9/8, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man trong đêm ngày 8/8 là do mâu thuẫn gia đình

Trước đó, khuya ngày 8/8, tại căn nhà trên đường Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu xảy ra vụ đâm chém dã man khiến 2 mẹ con bị thương nặng. Nghi phạm là Hoàng Minh Phong (35 tuổi; ngụ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nghi phạm Hoàng Minh Phong - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thời điểm trên, Long cầm 2 con dao xông vào đâm chém vợ (chị D.N.Q.H, 22 tuổi) và mẹ vợ (bà N.T.P.L, 49 tuổi) nhiều nhát. Hậu quả, chị H. và bà L. bị nhiều vết thương ở vùng trọng yếu trên cơ thể, được người dân đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Hiện Phong đã bị công an quận tạm giữ hình sự.

Công an quận Hải Châu cho hay sau vụ chồng đâm chém vợ và mẹ vợ do mâu thuẫn gia đình, hiện đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng điều tra làm rõ.

