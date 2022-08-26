Chị Ngọc Ánh (vợ nghi phạm) kể lại với Zing News, chị vẫn chưa thể hết bàng hoàng, đau xót cho sự ra đi của mẹ ruột vì người chồng hung bạo, tàn nhẫn.

Cụ thể, trong phút giây mâu thuẫn, con rể đã nhẫn tâm ra tay tàn sát những người thân trong gia đình, là con, bố mẹ vợ và chị gái vợ.

Theo đó, chị Ánh nghẹn ngào kể lại: Chị và Phiên (tên nghi phạm) có với nhau 2 người con. Gia đình bố vợ là ông Dảy tạo điều kiện hết mức cho con rể khi cho đất, cho nhà để 2 vợ chồng an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, không ai biết trước tính tình Phiên lại thay đổi, Phiên trở thành người con rể hung bạo, hỗn láo, vũ phu, thường xuyên say xỉn và không ngại chửi cả bố, mẹ vợ.

Trong ngày 26/8, cả bầu trời không khí tang thương bao trùm xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình . Vụ án mạng chiều 25/8 đã cướp đi sinh mạng của vợ ông Dảy là bà Bùi Thị Mai (65 tuổi), ông Dảy cùng con gái (chị Bùi Thị Tư) và cháu trai bị thương. Nghi phạm gây án là con rể ông Dảy, Bùi Văn Phiên (38 tuổi). Cho đến hiện tại, người dân ở khu vực vẫn không khỏi bàng hoàng, họ đóng kín cửa và lo sợ kẻ thủ ác đang lẩn trốn.

Giữa chị Ánh và chồng còn vướng phải chuyện hôn nhân khi tên này bị phát hiện có mối quan hệ ngoài luồng, tình cảm dần rạn nứt, hắn tỏ rõ thái độ lạnh nhạt và có ý định xấu xa về việc tranh chấp đất đai với gia đình vợ.

Chị Ánh, người nhà nạn nhân (vợ nghi phạm) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại. Ảnh: Zing News

Chiều 14 giờ ngày 25/8, xảy ra cuộc cãi vã nghiêm trọng về đất đai giữa Phiên và chị vợ (chị Tư), bố mẹ vợ, Phiên hung bạo chửi bố, mẹ vợ bằng những lời lẽ xúc phạm rồi chạy vào bếp, lấy con dao lao vào chém trúng cổ chị Tư. Sau đó, Phiên đâm ông Dảy khi nạn nhân này nằm trên giường.

Nghi phạm chưa dừng lại mà tiếp tục truy sát bà Mai, chị Ánh và con trai học lớp 9. Chị Ánh khi đó kịp chạy thoát sang nhà hàng xóm, nhưng mẹ của chị không may mắn như vậy. Bà Mai bị Phiên đuổi đến ngôi nhà của chị Tư. Hắn ta đâm chém mẹ vợ nhiều nhát vào vùng bụng. Bà tử vong trên đường đi cấp cứu. Cậu con trai của Phiên cũng bị bố chém vào chân.

Con rể truy sát cả gia đình vợ. Ảnh: Zing News

Sau khi gây án, Phiên bị một công an viên ở gần nhà và người dân khống chế, nhưng hắn ta chống trả, bỏ chạy lên đồi. Cho đến hiện tại, chị Ánh, người duy nhất tránh được lưỡi dao của Bùi Văn Phiên vẫn "Không dám nghĩ đến, không nhớ chính xác anh ấy nói gì, chửi gì lúc đó cả. Sợ.”- Chị Ánh nói với Zing News.

Cảnh sát truy bắt người gây án. Ảnh: Zing News

Cũng theo báo Công lý, nhận được thông tin trên, Công an huyện Tân Lạc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm để phục vụ điều tra. Xuyên đêm 25/8, gần 100 người gồm nhiều lực lượng của xã, huyện và tỉnh đã tổ chức truy bắt Phiên, thiết lập những chốt chặn dọc quốc lộ 6. Công tác điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn vì gặp thời tiết mưa bão và xung quanh khu vực này đều là đồi núi, bùn đất sình lầy.

Hiện, hình ảnh nhận dạng của Phiên được Công an tỉnh Hòa Bình gửi đến từng gia đình, đồng thời thông báo truy tìm công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để kẻ thủ ác bị trừng trị đúng tội.