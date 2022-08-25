TP. Thủ Đức: Sự cố ô tô tải khiến hàng trăm lon nước ngọt đổ tràn xuống đường: nhiều người dân lao qua đường 'hôi của'

Xã hội 25/08/2022 20:49

Nhiều người đi xe máy sau khi thấy những lon nước ngọt rơi xuống đường đã dừng phương tiện, bất chấp nguy hiểm, leo qua dải phân cách lấy đi.

Cụ thể, theo thông tin từ Zing News khoảng 16h ngày 25/8, một xe ô tô chở nước ngọt không may gặp tai nạn. Sau sự cố, nhiều người dân đã ‘hôi của’ lấy đi những lon nước ngọt bị rớt xuống đường. Được biết, vụ việc xảy ra trên cầu Phú Mỹ, TP. Thủ Đức. Trong thời điểm trên, phương tiện vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức), do không giữ khoảng cách, tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-038.34.

TP. Thủ Đức: Sự cố ô tô tải khiến hàng trăm lon nước ngọt đổ tràn xuống đường: nhiều người dân lao qua đường 'hôi của' - Ảnh 1
Sự cố tai nạn. Ảnh: Zing News

Cú tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo container trên cầu Phú Mỹ khiến cabin ôtô tải bị biến dạng, hàng trăm lon nước ngọt đổ tràn xuống đường.

Nhiều lon nước ngọt bị rớt xuống đường cũng không móp méo, không còn nguyên vẹn. Khi thấy nhiều lon nước ngọt đổ xuống mặt cầu, một số người đi xe máy đã dừng phương tiện, bất chấp nguy hiểm, leo qua dải phân cách vào làn ôtô lấy đi.

TP. Thủ Đức: Sự cố ô tô tải khiến hàng trăm lon nước ngọt đổ tràn xuống đường: nhiều người dân lao qua đường 'hôi của' - Ảnh 2
Người dân bất chấp nguy hiểm lao qua làn ô tô lấy đi. Ảnh: Zing News

Cũng theo Tuổi trẻ, không có thương vong về người. Tuy nhiên, tai nạn trên đã khiến cầu Phú Mỹ kẹt cứng, 2 phương tiện xe tải và xe đầu kéo hư hỏng nặng.

TP. Thủ Đức: Sự cố ô tô tải khiến hàng trăm lon nước ngọt đổ tràn xuống đường: nhiều người dân lao qua đường 'hôi của' - Ảnh 3

 

TP. Thủ Đức: Sự cố ô tô tải khiến hàng trăm lon nước ngọt đổ tràn xuống đường: nhiều người dân lao qua đường 'hôi của' - Ảnh 4

 

TP. Thủ Đức: Sự cố ô tô tải khiến hàng trăm lon nước ngọt đổ tràn xuống đường: nhiều người dân lao qua đường 'hôi của' - Ảnh 5
Sự cố gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Tuổi trẻ

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã đến hiện trường phân luồng giao thông. Đến 19h20 ngày 25-8, vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo trên cầu Phú Mỹ (TP Thủ Đức) vẫn đang được giải quyết. Tình hình giao thông qua khu vực đã bị ùn tắc gần 3 giờ.

Do cabin xe tải đã dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, nên được cơ quan chức năng đề nghị kéo luôn chiếc xe tải xuống dốc cầu Phú Mỹ để giảm ách tắc giao thông.

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