Cán bộ xã khẳng định thông tin trên là sai sự thật.

Vào ngày 23/8, mạng xã hội facebook rầm rộ xuất hiện thông tin một trẻ 3 tuổi tử vong vì đuối nước nhưng không có đất chôn, phải đưa lên rừng do gia đình nghèo.

Bài viết kèm theo nhiều hình ảnh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thông tin trên không hoàn toàn chính xác, thực tế không đúng như những thông tin trên mạng xã hội đang xôn xao. Nói với VietNamNet, chủ tịch xã chia sẻ: Gia đình nạn nhân thuộc diện di cư tự do vào sinh sống trên đất lâm nghiệp, không có hộ khẩu tại xã Cư M’lan. Chính quyền địa phương đã vào vận động gia đình đưa thi thể cháu bé về chôn cất ở nghĩa trang của xã. Tuy nhiên, xuất phát từ phong tục tập quán nên gia đình nạn nhân đã chôn cất cháu bé tại khu vực sinh sống của gia đình.

Hình ảnh quan tài đăng tải trên mạng xã hội kèm theo bài viết về việc bé 3 tuổi tử vong vì đuối nước nhưng không có đất chôn. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo thông tin từ Lao động, phía Ủy ban cho hay, nơi chôn cháu S. là khu vực rẫy, không phải rừng như mạng xã hội đã nói, chẳng hạn, hình ảnh chiếc quan tài chụp tại vị trí giống như trong rừng nhưng đó là rẫy và đang để tạm chờ đào huyệt chôn cất.

Cũng theo lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp chia sẻ thêm, gia đình này đúng là có khó khăn và rất đau lòng khi con không may gặp tai nạn. Lãnh đạo huyện an ủi, mong họ nguôi ngoai phần nào.

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