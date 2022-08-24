Vừa sinh con xong đã bị quấy rối, mời gọi mua sữa, nhiều mẹ bỉm bức xúc

Xã hội 24/08/2022 15:11

Các cuộc gọi điện với nội dung quảng cáo, mời gọi mua sữa, sử dụng các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé xảy đến liên tục khiến các mẹ bỉm bức xúc.

Tình trạng trên diễn ra thường xuyên cho cả những ông bố và bà mẹ có con nhỏ. Họ nhận định mình đang bị quấy rối và làm phiền vì vừa chăm sóc con, vừa phải trả lời các cuộc gọi không có nhu cầu. Chia sẻ trên Zing News, chị Thu Thảo (32 tuổi, quận Tân Phú) cho biết: "Vừa sinh xong cơ thể rất mệt mà phải liên tục nghe điện thoại khiến tôi không thể nghỉ ngơi, chăm con. Tôi không biết thông tin cá nhân của mình bị lộ ra từ đâu", chị Thảo bày tỏ.

Một sản phụ K.L. (TP.HCM), vừa xuất viện về nhà sau khi sinh cũng nhận ngay cuộc gọi giới thiệu dịch vụ chăm sóc sau sinh, làm sinh trắc vân tay cho con.

Chị cho hay, người gọi còn tự xưng là người của bệnh viện, biết rõ thời gian khám thai, sinh con khiến bà mẹ trẻ bất ngờ. Chị L. cho rằng việc này sẽ làm nhiều người nhầm tưởng người gọi là nhân viên của bệnh viện thật, từ đó tin tưởng mà đăng ký dịch vụ theo quảng cáo.

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Các mẹ bỉm mới sinh con đã bị làm phiền, mời gọi mua sữa. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ VnExpress, có những mẹ bỉm sinh con xong cách đây hai năm cũng bị tình trạng gọi điện giới thiệu, quảng cáo làm sinh trắc dấu vân tay cho bé. Do không có nhu cầu, chị từ chối, song sau đó vẫn tiếp tục nhận được cuộc gọi nên cảm thấy "rất phiền".

Khi truy cập trang mạng xã hội của bệnh viện, nhiều người cho biết thường xuyên nhận được cuộc gọi chào mời các dịch vụ sau khi khám thai, sinh con. "Đề nghị bệnh viện rà soát lại khâu bảo mật thông tin của khách hàng sau khi sinh và không để bị lộ cho các dịch vụ sau sinh, sinh trắc học, Anh văn thiếu nhi... làm phiền các bà mẹ sau sinh", một sản phụ chia sẻ.

Phía bệnh viện lý giải một nguồn khác có thể khiến các sản phụ bị lộ thông tin là từ các đơn vị khuyến mãi, tặng quà, hoạt động trong và ngoài bệnh viện.

Bệnh viện cũng khẳng định đơn vị không liên kết với các dịch vụ bên ngoài như spa cho mẹ và trẻ tại nhà, sinh trắc vân tay, bán tã, sữa, bảo hiểm... Bất kỳ cuộc gọi nào từ các đơn vị dịch vụ tự xưng là nhân viên bệnh viện đều không đúng.

Đơn vị khuyến cáo bệnh nhân và người nhà nên đề cao cảnh giác, không cung cấp số điện thoại cho các dịch vụ mua bán tả sữa, bảo hiểm, đồ dùng sơ sinh và trẻ nhỏ.

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