TP.HCM lần đầu tổ chức khinh khí cầu kéo quốc kỳ bên sông Sài Gòn, biểu diễn ca múa nhạc cùng các hoạt động đường thủy thay vì bắn pháo hoa nhân kỉ niệm 77 năm Quốc khánh đất nước 2/9.

Với các hoạt động thay đổi, lãnh đạo kì vọng vào các hoạt động chăm lo, phục vụ cho người dân đầy ý nghĩa. Theo đó, vào chiều 25/8, Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM Võ Trong Nam thông tin trên Zing News, TP.HCM năm nay quyết định không tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm chính kỉ niệm ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Thay thế pháo hoa, TP.HCM tổ chức lễ hội mang chủ đề Tết độc lập cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, trên sông phục vụ người dân.

Được biết, TP.HCM lần đầu dùng khinh khí cầu kéo quốc kỳ độ cao 1.800 m2 tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Kế đến là các hoạt động thể thao dưới nước, dù lượn, biểu diễn nghệ thuật đặc biệt trên phố đi bộ, nhạc EDM, DJ tại trung tâm phố đi bộ.

Khinh khí cầu được thả trên nóc hầm Thủ Thiêm, mừng kỷ niệm một năm ngày thành lập TP Thủ Đức. Ảnh: VnExpress

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí cũng sẽ dành chăm lo đời sống cho người dân. Theo ông Nam cho biết, "Tròn một năm trải qua đại dịch, lãnh đạo TP.HCM nhận định thời điểm bắn pháo hoa có thể dời vào dịp khác." “Thành phố có thể dành trọn tình cảm, kinh phí chăm lo đời sống cho người dân nhiều hơn" - ông Nam cho hay.

Cũng theo VnExpress, khinh khí cầu sẽ được thả ở đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Ngay sau đó, hoạt động dù lượn và thể thao trên sông được tổ chức hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng. Tối cùng ngày, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt cũng diễn ra trên đường Nguyễn Huệ từ 20h đến 22h30.

Thành phố cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP Thủ Đức và các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào 1-2/9. Cùng với đó, từ 19/8 đến 4/9, triển lãm kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng). Dự kiến đến 30/4 năm nay, thành phố mới bắn pháo hoa trở lại.

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