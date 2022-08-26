Cụ thể, vụ việc xảy ra vào tối ngày 21/8, nghi phạm N. có quan hệ tình cảm khoảng 2 năm cùng chị V. là mẹ đơn thân (N. cũng đã có vợ con). Sau một buổi ăn uống với nhóm bạn, cả hai có tiếp tục đi hát, tại đây, chị V. có song ca với một người bạn nam trong nhóm. Khi chứng kiến, N. đã tỏ thái độ ghen tuông và đánh bạn gái khiến người này bỏ về.

Theo điều tra viên Hoàng Ngọc Biên chia sẻ với Zing News, dựa trên hình ảnh N. đã thẳng tay đánh đập, hành hung nạn nhân, ông cho rằng những hành vi này không khác đối với kẻ thù.

Vụ việc xảy ra khiến nạn nhân bị thương tích rất nặng. Cụ thể, nạn nhân bị dập xương mũi, tổn thương xương hàm, chảy máu mắt và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Tỷ lệ thương tích hiện tại cũng chưa được xác định vì thể trạng và tinh thần chị V. còn quá yếu.

Khi chị V. lên xe, người đàn ông 36 tuổi đuổi theo, ép nạn nhân sang xe của mình rồi đưa đến khu dân cư gần đó để tiếp tục đánh. Người này lột hết quần áo của chị V. rồi quay phim, chụp ảnh nhằm đe dọa, dọa giết nếu chị V. đi viện hoặc tố cáo sự việc với cơ quan công an.

Nạn nhân có nhiều vết thương ở cả vùng tay và mặt sau khi bị hành hung. Ảnh: Zing News

Nhiều người khi biết vụ việc đã không khỏi sợ hãi vì không rõ tên này dùng tay hay hung khí để tấn công nạn nhân. Theo đó, khi phân tích các vết thương trên người nạn nhân, với kinh nghiệm thực tế tham gia nhiều vụ án hình sự, nguyên điều tra viên cho hay, hành vi của N. thể hiện sự dã man, tàn ác. Dù người này sau đó khai đánh chị V. vì "quá yêu", luật sư nhìn nhận những dấu tích trên người nạn nhân lại cho thấy N. đã thẳng tay đánh đập, hành hung nạn nhân như đối với kẻ thù.

Vị này phân tích rõ ràng hơn về các vết thương trên cơ thể chị V. Cụ thể, ông nhìn nhận các vết thương ở tay nạn nhân có vùng loang khá đều màu, không có sự khác biệt màu sắc giống những vết thương hình thành bởi các vật như gậy hay tày. Do đó, chưa có căn cứ khẳng định nạn nhân bị tấn công bằng hung khí.

Nguyên điều tra viên đặt giả thuyết có thể nạn nhân bị tấn công bằng tay. Sau đó, do chị N. vùng vẫy, giằng co nên V. phải túm, xoắn tay và nắm chặt nhằm khống chế nạn nhân, nên hình thành những vết thương như vậy.

Tuy nhiên, ông cho biết đó chỉ là một trong số những trường hợp có thể xảy ra. Điều quan trọng cần làm lúc này là lấy lời khai của những người trực tiếp liên quan tới vụ việc và giám định mức độ thương tật của nạn nhân. Đây sẽ là những yếu tố quyết định các bước tiếp theo giải quyết vụ việc.

Đối với những vết thương vùng đầu, ông Biên đánh giá cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong khoảng thời gian 10-14 ngày tới, bởi đây là quãng thời gian nhạy cảm, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Cũng theo báo Người lao động, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc trên, công an đã vào cuộc điều tra, lập hồ sơ và làm rõ vụ việc N. đánh bạn gái dã man vì hát song ca với người khác. Zing News cho biết thêm, trường hợp nếu có căn cứ xác định V. đã đánh nạn nhân bằng hung khí vào vùng mặt, người này có thể bị xử lý hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc 2 người có chung sống với nhau như vợ chồng hay không. Nếu có căn cứ xác định họ sống với nhau như vợ chồng, tội danh khác mà N. vi phạm là chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015.