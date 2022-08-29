Bật điện kiểm tra khí gas bất thường trong nhà thờ họ, 3 người bị gas phát nổ, bỏng nặng

Xã hội 29/08/2022 09:43

Ngay khi vừa mở công tắc điện, bà V. đang dọn dẹp tại khu vực này bị gas phát nổ dẫn đến bỏng nặng. Hai người cháu ở trong khu vực này cũng bị ảnh hưởng, phải nhập viện.

Theo đó, thông tin trên báo Người lao động cho biết, vào ngày 28/8, công an huyện An Lão, TP Hải Phòng đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ, tại nhà thờ họ Bùi bất ngờ xảy ra nổ khí gas trong gian bếp. Hậu quả làm 3 người đang ở trong nhà thờ là anh vợ chồng anh B.Q.T. (35 tuổi) và chị T.T.A.N. (31 tuổi) cùng bà V.T.V. (68 tuổi) bị bỏng nặng.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ khí gas, trong khi dọn dẹp tại gian bếp của nhà thời họ Bùi, bà V. phát hiện thấy có mùi khí gas phát ra từ bình gas (loại 13,7 kg) hoặc bếp gas nên đã bật điện để xem xét và dẫn đến sự việc. Cụ thể, ngay khi vừa bật điện lên thì gian bếp phát nổ.

Bật điện kiểm tra khí gas bất thường trong nhà thờ họ, 3 người bị gas phát nổ, bỏng nặng - Ảnh 1
Loại bình gas khoảng 13,7kg. Ảnh: Đại đoàn kết

Tại thời điểm xảy ra vụ nồ bình gas, vợ chồng anh chị Bùi Quang T. và Trần Thị Ánh N. cũng đang dọn dẹp tại khu vực này nên cũng bị bỏng.

Theo đánh giá ban đầu trên báo Đại đoàn kết, rất có thể do bếp gas ít được sử dụng, dây dẫn nối bình gas với bếp gas có thể bị cũ, nứt hoặc bị chuột cắn dẫn đến việc rò rỉ khí ra gian bếp. Khí gas thoát ra ngoài bình kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy, khi bật công tắc điện, phát sinh tia lửa điện dẫn đến vụ cháy nổ lớn làm bị thương 3 người.

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Vụ việc đã được người dân nghe thấy nhiều tiếng động và tiếng cãi nhau bên phòng trọ của cặp đôi này.

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