Mới đây nhất, vụ cô gái lãnh chịu thương tích đầy mình do bạn trai hành hung đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định vết thương.

Thời điểm trước đó, cập nhật trên Zing News, chị V. gặp tình trạng sức khỏe yếu nên khi đi khám đã buộc phải trở về, không thể giám định.

Vào chiều muộn 29/8, các bước giám định thương tật mới được hoàn tất và đang chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng.

Nói thêm về tình trạng của chị V. sau gần một tuần phẫu thuật nắn xương chính mũi, chị D. cho biết sức khỏe người phụ nữ này tiến triển chậm, hiện còn rất yếu.

Cô gái được giám định thương tật vào chiều 29/8. Ảnh: Zing News

"Chị V. vẫn chưa tự ăn được, nói chỉ thều thào được vài câu", người thân nạn nhân cho hay.

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí về vụ việc đang chờ kết quả giám định, sau khi phát hiện chị bị hành hung dã man, D. là người trình báo công an vụ việc, mong được pháp luật bảo vệ. Gia đình cho biết nạn nhân được xác định bị dập xương mũi, rạn xương hàm, chảy máu mắt, có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Theo chị D. (em gái nạn nhân), quá trình nói chuyện, người bạn trai thừa nhận có tình cảm và rất yêu chị V.. Nguyên nhân sự việc xảy ra là do N. thấy chị V. hát song ca với người đàn ông khác; N. quá ghen tuông, không kiềm chế được bản thân nên đã đánh chị V.

Chị V. bị hành hung với nhiều vết bầm tím trên người. Ảnh: Zing News

Cũng theo chị D., chị gái mình đã ly dị chồng hơn 10 năm nay và mới có quan hệ tình cảm với N. 2 năm nay. Chị V. hiện làm nhân viên của công ty bất động sản.

Sau khi hành hung, N. còn đe dọa sẽ giết con gái chị V. nếu người phụ nữ này đến bệnh viện hoặc báo công an. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng xác định, xử lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-trong-vu-danh-ghen-do-hat-song-ca-duoc-dua-di-giam-dinh-vet-thuong-cho-ket-qua-497429.html