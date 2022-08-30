Vụ người mẹ bỏ thi thể bé sơ sinh trong túi nilon ở Phú Thọ bị truy tố về những tội danh nào?

Xã hội 30/08/2022 10:07

Vài ngày vừa qua, vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh khoảng 6-7 tháng tuổi trong túi nilon ở Phú Thọ gây xôn xao dư luận.

Vụ việc trên sau khi tiến hành điều tra tìm kiếm, công an cũng đã thông báo xác định được danh tính của người mẹ này hiện đang làm công nhân ở Hoàng Xá và thuê trọ trên địa bàn, người này cũng có tuổi đời khá trẻ.

Từ thông tin trên, nhiều người thắc mắc liệu người mẹ này có vi phạm pháp luật và nếu có sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ trên báo Tri thức và cuộc sống, người mẹ trong trường hợp này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết con mới đẻ. Theo Khoản 1, Điều 124, BLHS 2015 quy định: “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Vụ người mẹ bỏ thi thể bé sơ sinh trong túi nilon ở Phú Thọ bị truy tố về những tội danh nào? - Ảnh 1

Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ trong thùng rác. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

"Theo đó, Người mẹ phạm tội do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu như tin vào bói toán, thần thánh cho là “phải giết con thì mới không bị con ma quấy phá”, sợ dư luận xã hội địa phương,…Hoàn cảnh khách quan đặc biệt như người phụ nữ đẻ con ra bị dị tật quá nặng hoặc bị mất sữa lại bị bệnh nặng hoặc trong hoàn cảnh khách quan ngặt nghèo khác. Đồng thời, nạn nhân phải là trẻ sơ sinh do người phạm tội sinh ra và còn trong vòng 07 ngày tuổi.

Trường hợp giết con mới đẻ là trường hợp giết người có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đặc biệt vì hành vi giết người là do hoàn cảnh đặc biệt đưa lại và hơn nữa, người phạm tội đã thực hiện trong tình trạng tâm sinh lý không bình thường, khả năng nhận thức và kiềm chế đều bị hạn chế. Do vậy, hình phạt được quy định cho tội phạm này chỉ có một khung hình phạt với mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm", luật sư Hoàng Tùng phân tích.

Vụ người mẹ bỏ thi thể bé sơ sinh trong túi nilon ở Phú Thọ bị truy tố về những tội danh nào? - Ảnh 2
Công an xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Theo luật sư Tùng, trong trường hợp đứa trẻ đã quá 07 ngày tuổi và người mẹ thực hiện hành vi phạm tội không trong tình trạng bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo điểm b, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi của tội giết người là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác, có thể là hành động như đâm, chém, bóp cổ... hoặc có thể là không hành động (không cho con mình ăn, uống). Khi thực hiện hành vi, người mẹ biết và mong muốn con mình sẽ chết nhưng vẫn cố thực hiện hoặc không mong muốn nhưng vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra. Trong trường hợp này, đứa trẻ đã chết nên tội phạm đã hoàn thành.

Theo thông tin từ Sức khỏe và đời sống trước đó, vào ngày 27/8, trong lúc đang thu gom rác thải sinh hoạt, những người công nhân hoảng hồn khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh trong túi nilon màu đen. Thi thể trên nghi vấn là một bé trai khoảng 6-7 tháng tuổi. Lãnh đạo huyện đang chờ thêm kết quả xác minh làm rõ và đưa ra kết luận chính xác nhất.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

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