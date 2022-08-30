Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ nổ lớn tại Bắc Ninh: hơn 30 công nhân bị thương

Xã hội 30/08/2022 15:00

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại khu công nghiệp Đại Đồng (Bắc Ninh) khiến 34 người bị thương.

Theo thông tin từ VOV, ngày 30/8, lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết tại tầng 3 của công ty Công ty TNHH Seojin Auto (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn) xảy ra vụ nổ, nghi ngờ do đường ống tháp xử lý khí. 

Vụ việc xảy ra, khoảng 9h10 phút cùng ngày. Vào lúc 11h22 phút cùng ngày, 34 nạn nhân được xác định bị thương và chuyển viện cấp cứu ngay lập tức. Sức khỏe các nạn nhân vẫn đang được theo dõi.

Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ nổ lớn tại Bắc Ninh: hơn 30 công nhân bị thương - Ảnh 1
Địa điểm xảy ra vụ nổ. Ảnh: VOV

Thông tin từ VTC News, tại hiện trường, vụ nổ khiến cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. Tiếng nố lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ nổ lớn tại Bắc Ninh: hơn 30 công nhân bị thương - Ảnh 2
 

 

Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ nổ lớn tại Bắc Ninh: hơn 30 công nhân bị thương - Ảnh 3
 

 

Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ nổ lớn tại Bắc Ninh: hơn 30 công nhân bị thương - Ảnh 4
Công an đang xác định nguyên nhân vụ nổ. Ảnh: VTC News

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty Seojin Auto thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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