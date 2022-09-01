Nghệ An: Bé trai đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị phát hiện bỏ rơi ở trạm bơm cũ: UBND xã phát thông tin tìm kiếm người thân

Xã hội 01/09/2022 13:09

Bé trai bị phát hiện bỏ rơi ở một trạm bơm cũ, xung quanh vắng vẻ và còn có côn trùng đốt.

Người dân khi phát hiện đã vô cùng xót xa. Theo thông tin từ báo Dân trí, vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng khóc của trẻ nên kiểm tra. Họ lần đến vị trí cháu bé thuộc khu vực trạm bơm cũ (thôn Thanh Luật (xã Minh Châu)) thì phát hiện bé trai được quấn trong chiếc váy, còn nguyên dây nhau và rốn tại nên trình báo chính quyền.

Cạnh nơi cháu bé bị bỏ rơi không có vật dụng kèm theo. Khu vực vắng vẻ nên trán bé bị côn trùng (muỗi) đốt. Khi đưa bé vào kiểm tra, bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe bé ổn định, bú được.

Nghệ An: Bé trai đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị phát hiện bỏ rơi ở trạm bơm cũ: UBND xã phát thông tin tìm kiếm người thân - Ảnh 1
Bé sơ sinh ở Nghệ An bị bỏ rơi. Ảnh: Dân trí

Cũng theo Zing News, ngày 31/8, UBND xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát thông tin tìm người thân cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn. 

"Địa phương đã đưa cháu bé đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe và thông báo tìm người thân cho cháu. Nếu người thân cháu bé không quay lại nhận, sẽ giao cho người đủ điều kiện chăm sóc, nhận nuôi và làm khai sinh cho cháu”, lãnh đạo UBND xã Minh Châu, thông tin. 

Xã cũng cử các tổ chức đoàn thể phối hợp trạm y tế đưa cháu bé vào Bệnh viện sản nhi Nghệ An kiểm tra sức khỏe và chăm sóc cháu bé.

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Vụ việc xảy ra tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trước lúc bé chuyển viện cấp cứu được xác định ở cùng bố, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

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