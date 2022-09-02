Bắt giam, khởi tố hai cha con có hành vi côn đồ dùng dao chém tới tấp đối phương sau va chạm giao thông

Xã hội 02/09/2022 20:37

Sau va chạm giao thông, hai cha con này đã tìm đến người có mâu thuẫn trước đó, ra tay trả thù dã man.

Vụ việc sau khi xảy ra, công an đã trích xuất camera và khởi tố hành vi hung bạo của hai người này. Theo thông tin từ báo Tiền phong, ngày 2/9, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, cùng trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Bắt giam, khởi tố hai cha con có hành vi côn đồ dùng dao chém tới tấp đối phương sau va chạm giao thông - Ảnh 1
Ông Hào và con tại cơ quan. Ảnh: Tiền phong

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 22/4, Hào và anh T.Đ.L. (29 tuổi, trú phường Thắng Lợi) có va chạm nhẹ khi điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu (TP.Buôn Ma Thuột). Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Anh L. dùng tay đấm vào mặt Hào. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Bảo thấy mặt bố bị sưng nên gặng hỏi. Sẵn cây rựa đang cầm trên tay, Bảo giục bố chở xe máy đi tìm anh L. Tiếp tục tìm đến quán cà phê có anh L. đang ngồi, hai người này đã thẳng tay thực hiện hành vi mưu sát.

Hành vi côn đồ của hai cha con cũng được báo Người lao động thông tin, con của Hào là Bảo đã cầm rựa lao vào chém tới tấp nhiều nhát. Ông Hào cũng lao vào cầm ghế của quán để đánh anh Long. Hậu quả, Bảo đã chém 9 nhát vào người anh Long gây đa chấn thương, thương tích 8%. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã vào chia sẻ và bình luận thể hiện thái độ bức xúc, kinh hãi trước hành vi côn đồ của 2 cha con.

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