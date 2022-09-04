Trong hội nghị xúc tiến đầu tư ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, doanh nhân Nguyễn Phú Cường không may bị đột quỵ và qua đời.

Vào thời điểm trên, doanh nhân đang chia sẻ câu chuyện đầu tư và phát triển nông sản nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắk 2022 với tư cách là người xây dựng thương hiệu sầu riêng Dona thì bất ngờ buông mic, có dấu hiệu của đột quỵ. Chia sẻ trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch UBND huyện Krông Pắk ông Đinh Xuân Diệu xác nhận “Trong khi phát biểu tại hội nghị, anh Cường rất xúc động và ngã quỵ sau đó. Chúng tôi đã đưa anh Cường đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng không qua khỏi...” – ông Diệu thông tin.

Ông Cường (thứ năm từ trái qua) tại hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Krông Pắk. Ảnh: Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Theo tìm hiểu trên báo Thanh niên, Ông Nguyễn Phú Cường (62 tuổi), Giám đốc Công ty phát triển công nghệ sinh học Dona Techno, người góp công lớn trong việc phát triển, xây dựng thương hiệu giống sầu riêng Dona tại Việt Nam nói chung và tại Đắk Lắk nói riêng.

Ông Cường tử vong khi đang phát biểu. Ảnh: Dân trí

Trước thông tin ông Cường qua đời, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ thương tiếc vị doanh nhân này. “Vô cùng thương tiếc và biết ơn những đóng góp lớn lao cho xã hội, cho nền nông nghiệp Việt Nam của chú. Xin chia buồn cùng gia quyến”, tài khoản Hoàng Thảo Nguyên chia sẻ.

Lãnh đạo một hợp tác xã sầu riêng tại H.Krông Pắk cho hay ngoài việc góp công phát triển, xây dựng thương hiệu sầu riêng Dona, năm 2016, doanh nhân Nguyễn Phú Cường cũng là người đã tìm hiểu, chữa trị cho hàng trăm ha sầu riêng bị nấm, bệnh thối thân, thối rễ trên địa bàn huyện này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doanh-nhan-cuong-dona-bat-ngo-bi-dot-quy-tu-vong-khi-dang-phat-bieu-tai-hoi-nghi-o-dak-lak-499196.html