Phát hiện thêm 2 thi thể tử vong trong quán karaoke ở Bình Dương: nghi ngờ vẫn còn nạn nhân mắc kẹt

Xã hội 07/09/2022 13:22

Vụ việc đám cháy ở Bình Dương vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, khắc phục hậu quả.

2 thi thể nạn nhân tử vong tiếp tục được tìm thấy và đã được lực lượng chức năng đưa ra xe cấp cứu và chuyển về nhà xác tính đến 11h hôm nay.

Quán karaoke bị cháy được biết đến có quy mô cao 3 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3.

Theo thông tin từ Zing News, đến 11h ngày 7/9, cơ quan chức năng xác định đã có 14 người tử vong trong vụ cháy này.

Phát hiện thêm 2 thi thể tử vong trong quán karaoke ở Bình Dương: nghi ngờ vẫn còn nạn nhân mắc kẹt - Ảnh 1
Xe cứu thương được điều đến đưa thi thể nạn nhân đi. Ảnh: Zing News

Lực lượng cảnh sát tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu 2, 3 của cơ sở karaoke An Phú, dùng búa đập tường, thông vào các căn phòng để kiểm tra vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt.

Một nguồn tin cho biết còn khoảng 2 phòng karaoke ở tầng lầu chưa được kiểm tra, cảnh sát đang cố dập tường tiếp cận từ hướng này. Từ phía nóc của quán karaoke, khói vẫn còn bốc lên ngùn ngụt.

Phát hiện thêm 2 thi thể tử vong trong quán karaoke ở Bình Dương: nghi ngờ vẫn còn nạn nhân mắc kẹt - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đang gấp rút tiếp cận bên trong quán karaoke để dập lửa, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Zing News

Cũng theo thông tin từ báo Người lao động, các thi thể được đưa về bệnh viện trong tình trạng biến dạng, người thân không thể nhận diện được.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, lực lượng công an, viện kiểm sát, đội ngũ pháp y vẫn đang giám định, xác định danh tính các nạn nhân bị tử vong.

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Tối ngày 6/9, tại quán karaoke ở TP.Thuận An, Bình Dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 12 người tử vong.

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