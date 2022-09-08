Công an kể lại quá trình tiếp cận hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: nguồn nhiệt âm ỉ, ‘nóng chịu không nổi’, phải trở ra sau 2 phút

Xác nhận về hiện trường vụ cháy khi tiếp cận, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay nguồn nhiệt cháy âm ỉ, rất khó khăn để cấp cứu người bị kẹt trong đám cháy.

Quang cảnh hoang tàn, khu vực xung quanh nồng nặc mùi khói từ đám cháy tại quán karaoke có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho vẫn không khỏi khiến nhiều người bàng hoàng. Quá trình giải cứu, tiếp cận người mắc kẹt trong đám cháy đã chính thức kết thúc. Sau buổi họp báo ngày 8/9, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chia sẻ với Zing News về quá trình tiếp cận hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú vừa qua. Hiện trường sau vụ cháy. Ảnh: Tuổi trẻ Ông Quyên cho hay: "Hiện trường rất nóng. Ban đầu tôi không tin, mặc cả bộ đồ nóng như thế, rồi đeo bảo hộ, tôi vào 2 phút là phải bỏ ra, chịu không nổi. Nguồn nhiệt nóng, toàn bộ là mút xốp rồi cao su, gỗ cháy âm ỉ từ trên trần, vách cách âm… tạo nên nguồn nhiệt âm ỉ. Chúng tôi phun nước vào nhưng không phải một lúc mà làm mát nhiệt được."

Theo ông Quyên, quá trình dập lửa, lực lượng PCCC đi trước, vòi nước phun đằng sau. Các chiến sĩ mặc đồ bảo hiểm, hỗ trợ làm mát để những cảnh sát cạy cửa các vách ra để tìm kiếm nạn nhân trong đó. Song, hầu như không giải quyết được trong buổi tối 6/9 - đêm xảy ra vụ cháy. Vị Giám đốc này giải thích thêm: "Rất khó khăn trong việc cấp cứu người bị kẹt trong đám cháy. Khi bị kẹt, lửa cháy nhanh thì nạn nhân lại tìm cách chạy vào nhà vệ sinh trú trong đó, hầu hết bị ngạt khói". Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Zing News Về mặt cơ chế chết ngạt khói khí độc, chỉ 2-3 phút không có oxy kịp thời, kể cả có khăn ướt đắp mặt hay nguồn khí trời, nhưng trong điều kiện cháy như thế thì cũng không trụ được lâu. Vị đại tá này vẫn nhấn mạnh việc lượng chất cháy trong phòng cháy quá lớn, nhất là khu vực tầng 3, nơi phát cháy, không phải cháy bùng mà cháy âm ỉ bên trong.

Ngoài ra, khi phun lửa vào khói cứ bay theo đường thoát lên cuộn vào, rồi lên trên, không dập tàn được ngay. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, khi phát hiện đám cháy, Công an tỉnh đã điều động gần 70 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang tới chữa cháy, cứu được 22 người từ sân thượng xuống đất. Ngoài ra còn có nhiều người tự tìm cách thoát ra ngoài, nhiều người bị thương khá nặng. Đến 21h tối 7/9, quá trình cấp cứu đám cháy có tổng số người tử vong liên quan vụ cháy tại quán karaoke An Phú là 33 người. Trong số này có 32 thi thể được đưa ra từ đám cháy, và một người trước đó đã nhảy lầu bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Chính thức khởi tố vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết: vụ cháy gây thiệt hại về người lớn thứ hai trong lịch sử Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương đã gây nhiều thiệt hại về người và của, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

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