Lạng Sơn: 19 thanh niên vào quán karaoke sử dụng ma túy, test nhanh 16 người dương tính

Xã hội 08/09/2022 10:17

Trong quán karaoke, nhiều người bị bắt khi đang sử dụng ma túy, thông qua test nhanh, 16 người dương tính.

Được biết, quán karaoke trên có tên Trà Cổ, địa chỉ tại thôn Sẩy, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Cao Bằng. Trong nhóm đối tượng sử dụng, có cả nam và cả nữ, với số lượng đáng báo động. Theo thông tin từ Zing News cho hay, 19 người này (gồm 11 nam và 8 nữ) có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai. Khi bị phát hiện, họ đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.  

Lạng Sơn: 19 thanh niên vào quán karaoke sử dụng ma túy, test nhanh 16 người dương tính - Ảnh 1
 Công an huyện phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Trà Cổ. Ảnh: Zing News

 

Lạng Sơn: 19 thanh niên vào quán karaoke sử dụng ma túy, test nhanh 16 người dương tính - Ảnh 2
Hiện trường nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke Trà Cổ. Ảnh: Công an nhân dân

Sau khi bị phát hiện và bắt giữa, lực lượng công an đang tích cực lấy lời khai. Theo báo Công an nhân dân, các đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định. Tang vật thu giữ gồm một gói chất bột màu trắng, một viên nén màu xám cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.

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Dưới cơn mưa tầm tã, nhiều người chờ đợi, mong thông tin từ phía cán bộ phát loa nhằm nhận diện con em mình có thể là một trong những nạn nhân xấu số.

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Từ khóa:   quán karaoke sử dụng ma túy Lạng Sơn

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