Trong quán karaoke, nhiều người bị bắt khi đang sử dụng ma túy, thông qua test nhanh, 16 người dương tính.
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Được biết, quán karaoke trên có tên Trà Cổ, địa chỉ tại thôn Sẩy, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Cao Bằng. Trong nhóm đối tượng sử dụng, có cả nam và cả nữ, với số lượng đáng báo động. Theo thông tin từ Zing News cho hay, 19 người này (gồm 11 nam và 8 nữ) có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai. Khi bị phát hiện, họ đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau khi bị phát hiện và bắt giữa, lực lượng công an đang tích cực lấy lời khai. Theo báo Công an nhân dân, các đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định. Tang vật thu giữ gồm một gói chất bột màu trắng, một viên nén màu xám cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.