Tài xế lái xe chở gỗ không may gặp nạn, tử vong trong cabin, người phụ xe bị thương nặng chuyển viện cấp cứu ngay sau đó.

Mới đây, vụ lật xe tải chở gỗ khi qua đoạn đường đèo tại xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo thông tin từ báo VietNamNet, khoảng 23h15 ngày 6/9, tại Km 56+262 Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Đakrông, huyện Đakrông), xe tải chở gỗ mang BKS 74C - 102.66 do anh Nguyễn Phúc T. (32 tuổi, trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển theo hướng Lao Bảo – TP Đông Hà.

Xe chở gỗ bị lật. Ảnh: VietNamNet

Khi đến địa điểm trên bất ngờ xe mất lái, đâm vào tường hộ lan bên đường rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến tài xế T. tử vong tại chỗ và phụ xe Nguyễn Văn L. (43 tuổi, trú tại thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể tài xế mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị tích cực đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe tải bị lật. Đơn vị cũng xác nhận vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn mình trong đêm với báo Dân Việt.

Cứu hộ giao thông kéo chiếc xe tai nạn về trụ sở công an. Ảnh: VietNamNet

Theo đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phải cố gắng bằng nhiều cách mới đưa được thi thể tài xế ra khỏi chiếc xe tải bị lật. Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng khẩn trương thu dọn hiện trường, cứu hộ giao thông chiếc xe gặp nạn, khắc phục hậu quả có tính chất nghiêm trọng trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dakrong-lat-xe-cho-go-doan-qua-deo-tai-xe-tu-vong-trong-cabin-phu-xe-bi-thuong-nghiem-trong-500319.html