Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính

Xã hội 07/09/2022 16:30

Dưới cơn mưa tầm tã, nhiều người chờ đợi, mong thông tin từ phía cán bộ phát loa nhằm nhận diện con em mình có thể là một trong những nạn nhân xấu số.

Vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng tại Bình Dương vào tối ngày 6/9 đang tiếp tục được tìm kiếm những người nghi ngờ còn mắc kẹt trong đám cháy. Sau gần 1 ngày xảy ra hỏa hoạn, lực lượng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến nhiều người tử vong. Thời điểm lúc này, thông tin từ Zing News, cho hay ngoài cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An, người thân nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú thất thần đứng dưới cơn mưa tầm tã. Họ đang chờ để nhận dạng thân nhân và đưa về an táng.

Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 1

 

Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 2
Nhiều người chờ đợi thông tin về con em họ. Ảnh: Zing News

Trong số đó, nhiều cha mẹ ở quê xa khi nghe con mình gặp nạn trong vụ cháy đã khăn gói đứng bên ngoài cổng bệnh viện để nghe ngóng, chờ nhận dạng người thân. Bà Thạch Thị Tiết quê ở Kiên Giang kể với Zing News, sau khi nghe tin con gái qua đời trong vụ cháy đã vội vàng cùng người nhà lên Bình Dương tìm con. Người mẹ nghẹn ngào: "Nó là con út, mới 24 tuổi thôi".

Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 3
Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 4
Người dân ngóng chờ thông tin thân nhân mình trong vụ cháy. Ảnh: Zing 

Một người phụ nữ đang chờ loa phát tin cũng cho hay, vào thời điểm quán karaoke báo tin cháy, rất nhiều tin dữ về anh trai đến với gia đình nhưng hiện chưa xác nhận được anh đã mất hay chưa. “Hiện tại tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh", chị nói.

Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 5
Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 6
 
Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 7
Chiều 7/9, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết tính đến nay, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 14 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Ảnh: Zing News

Những chiếc xe cấp cứu liên tục ra vào Bệnh viện Đa khoa Thuận An trưa 7/9. Lực lượng an ninh siết chặt tại hiện trường, chỉ người thân có mối quan hệ ruột thịt với nạn nhân mới có thể vào trong để nhận dạng. Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều người mệt mỏi, thất thần chờ đợi tin tức về người thân của mình.

Cũng theo báo Người Lao Động, tổng cộng có 14 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Khung cảnh tại bệnh viện Thuận An lúc này: Thân nhân đứng dưới mưa chờ nhận dạng thi thể vụ cháy quán karaoke, nhiều người còn chưa rõ danh tính - Ảnh 8
 Lực lượng đang tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Thời điểm phát hiện vụ cháy, cơ sở này có gần 30 phòng hát hoạt động. Trong đó, hai phòng hát và một phòng kho do nhiệt độ cao nên lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận và tìm kiếm người có thể mắc kẹt bên trong.

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