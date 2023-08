Vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng tại Bình Dương vào tối ngày 6/9 đang tiếp tục được tìm kiếm những người nghi ngờ còn mắc kẹt trong đám cháy. Sau gần 1 ngày xảy ra hỏa hoạn, lực lượng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến nhiều người tử vong. Thời điểm lúc này, thông tin từ Zing News, cho hay ngoài cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An, người thân nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú thất thần đứng dưới cơn mưa tầm tã. Họ đang chờ để nhận dạng thân nhân và đưa về an táng.