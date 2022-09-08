Lời kể của nạn nhân trong vụ đánh ghen do hát song ca: kéo dài 3 giờ liền, chưa kịp hát đã bị đánh

Xã hội 08/09/2022 15:14

Người phụ nữ sau 20 ngày nhập viện đã kể lại sự việc mình bị đánh đập dã man vào buổi tối định hát song ca với bạn.

Theo đó, chị V. chưa kịp chọn bài hát, song ca thì người bạn trai đã lao đến bóp cổ, hành hung ngay tại phòng có nhiều người chứng kiến. Cho đến hiện tại, chị V. vẫn bàng hoàng vì không ngờ mình bị ra tay dã man đến vậy: ‘Chắc chỉ còn mỗi giết tôi là N. chưa làm', ‘N. hành hung tôi như kẻ thù, dã man lắm’,- chị V. tâm sự với Zing News.

Ngay sau khi bị hành hung tại quán karaoke, chị V. được đến bãi đất trống, N. không nói không rằng tiếp tục đánh chị ngay trên xe. Sự việc kéo dài trong 3 giờ liền bằng những hành vi bạo lực, có tính sát thương nghiêm trọng. Cụ thể, chị V. kể lại, N. liên tục đánh vào mặt, mũi, đầu khiến chị choáng váng. Khi chị ngất xỉu, N. đổ nước vào mặt chị rồi tiếp tục đánh. 'Tôi càng van xin thì Nhạc càng đánh, càng chửi'. Càng cố gắng chống cự, càng bị uy hiếp, dọa nạt. '

N. dọa lấy dao rạch mặt và giết nếu có ý định ra ngoài'. Ngoài ra, có lúc chị V. chắp tay cầu xin không được, chị vuốt má, sà vào lòng N. như một cách yêu chiều để xin được ngừng đánh nhưng đáp lại là những cú đấm như trời giáng tiếp theo từ người tình. Chị V. dùng tay để đỡ nhưng bị N. khống chế, giữ 2 tay nạn nhân rồi dùng trán đập liên tiếp vào mặt chị.

Lời kể của nạn nhân trong vụ đánh ghen do hát song ca: kéo dài 3 giờ liền, chưa kịp hát đã bị đánh - Ảnh 1
Chị V. đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Zing News

Chị V. kể thêm, khi chị choáng váng, không thể nhìn rõ, N. cầm một vật bằng sắt kề vào cổ rồi dọa giết. Ngoài ra, trong lúc hành hạ, N. dọa chọc mù mắt chị V., sau khi vừa dứt lời, anh ta dùng tay chọc mạnh khiến mắt chị chảy máu. Chỉ khi nạn nhân gào khóc, anh ta mới dừng tay.

Vào thời điểm chị V. được trả về nhà, trên người đầy vết thương, máu, tên này cũng dọa thuê người hiếp, giết con gái chị V. nếu tố cáo hắn. Chị V. sau đó đã được người thân đưa đi bệnh viện trên người đầy những vết thương như: dập xương mũi, rạn xương hàm, chảy máu mắt, bầm tím trên cơ thể.

Lời kể của nạn nhân trong vụ đánh ghen do hát song ca: kéo dài 3 giờ liền, chưa kịp hát đã bị đánh - Ảnh 2
Chị V. bị đánh đập thương tích nặng. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo báo Người Lao Động, vào cuộc điều tra, ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị N.T.V.. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 689 ngày 31-8 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận chị N.T.V. bị tổn thương cơ thể 21%.

Lời kể của nạn nhân trong vụ đánh ghen do hát song ca: kéo dài 3 giờ liền, chưa kịp hát đã bị đánh - Ảnh 3
N. bị khởi tố. Ảnh: Infonet

Theo luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật phân tích chia sẻ trên Infonet cho hay: Hành vi của N. là đê hèn, thể hiện tính côn đồ, đây là một tình tiết tăng nặng. Với việc gây thương tích cho nạn nhân 21%, N. có thể phải chịu án phạt tù 2- 6 năm, pháp luật cần xử lý nghiêm và loại bỏ khỏi xã hội một thời gian, để người này cải tạo tốt và hoàn lương.

Chiều ngày 6/9, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng, cơ quan cũng hoàn tất hồ sơ, khởi tố, bắt giam bị can theo quy định của pháp luật.

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