Danh tính của 17 nạn nhân đã được xác định và bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân lo hậu sự.

Trong tổng số 32 nạn nhân tử vong tại hiện trường vụ cháy, hiện công an đã xác định được danh tính 17 người. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, danh tính 17 người được chỉ ra như sau:

Công tác khắc phục sự cố đám cháy. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

1) L.T.M.H, sinh năm 2000, quê quán Sóc Trăng

2) H.Q.V, sinh năm 1989, quê quán Hà Nam

3) T.N.Y, sinh năm 1998, quê quán An Giang

4) Đ.X.T, sinh năm 1985, quê quán Đăk Nông

5) T.A.T, sinh năm 1988, quê quán Đăk Lắc

6) T.C, sinh năm 1999, quê quán Kiên Giang

7) N.C.V, sinh năm 1985, quê quán Bình Dương

8) N.N.T, sinh năm 1992, quê quán Vũng Tàu

9) T.T.N.L, sinh năm 1997, quê quán An Giang

10) P.H.T, sinh năm 1996, quê quán Cần Thơ

11) V.T.H.S, sinh năm 1999, quê quán Trà Vinh

12) T.T.T sinh năm 1995, quê quán Bình Định

13) N.V.L, sinh năm 1986, quê quán Bình Định

14) B.D.L, sinh năm 1982, quê quán Bình Định

15) T.D.K, sinh năm 1989, quê quán Lâm Đồng

16) T.P.T sinh năm 1991, quê quán Đồng Nai

17) L.B.N, sinh năm 1996, quê quán An Giang

Nhiều người thân đã không kìm được nước mắt khi đến nhận diện thân nhân, con, em mình. Ảnh: VietNamNet

Trong đó,13 người tử vong do ngạt khí, bị cháy nhẹ, qua nhận diện của người thân đã được bàn giao thi thể để lo hậu sự. 4 nạn nhân bị cháy nặng toàn thân phải gửi mẫu về Thành phố Hồ Chí Minh giám định ADN để xác định thân nhân.

Hiện 15 nạn nhân tử vong khác đang ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chờ các cơ quan chức năng giám định pháp y để xác định danh tính tiếp theo.

Thông tin về vụ cháy gây thiệt hại về người và của trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận trên VnExpress tổng cộng 32 người tử vong trong vụ hoả hoạn, trong đó có 17 nam và 15 nữ, 1 người tử vong do chấn thương sọ não khi nhảy từ trên cao nhằm thoát khỏi đám cháy. Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

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