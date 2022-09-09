Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong: Thu thập nhiều chứng cứ quan trọng sau khi trích xuất camera

Xã hội 09/09/2022 16:42

Qua dữ liệu từ camera, cơ quan chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng về vụ cháy 32 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9/9, cơ quan điều tra đã trích xuất camera của quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương), thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng về vụ cháy 32 người thiệt mạng.

Qua dữ liệu từ camera xác định vụ cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke chứ không phải như thông tin ban đầu đưa ra là cháy từ phòng 303 (tầng 3). Cụ thể, điểm xuất phát cháy từ hành lang tầng 2, trên la phông của phòng 204, 206 của quán, do chập điện.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong: Thu thập nhiều chứng cứ quan trọng sau khi trích xuất camera - Ảnh 1
Cơ quan điều tra đã trích xuất camera của quán karaoke An Phú bị cháy và thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Bên cạnh đó, vào tối 27/4/2022, Công an TP Thuận An kiểm tra an toàn Phòng cháy chữa cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú, qua đó ra văn bản yêu cầu: "Cơ sở liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để ngắn mạch (chập điện), quá tải xảy ra gây cháy".

Tuy nhiên, từ khi có biên bản kiểm tra đến nay, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung trên của cơ quan chức năng.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong: Thu thập nhiều chứng cứ quan trọng sau khi trích xuất camera - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke - Ảnh: VNexpress

Trước đó, theo thông tin từ VNexpress,  cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP.HCM) làm chủ. Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Vào khoảng 20h50 ngày 6/9, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Điểm khởi phát lửa cháy ở khu vực tầng 2. Vụ cháy kinh hoàng này đã khiến 32 người tử nạn. Nguyên nhân ban đầu do chập điện.

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Theo quy định, quán karaoke không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát. Nếu có, sẽ phải chịu trách nhiệm vì tính nghiêm trọng gián tiếp gây ra hậu quả của vụ cháy.

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