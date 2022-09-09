Cháy quán karaoke ở Bình Dương, ‘nhiều phòng hát có chốt cửa bên trong’ là vi phạm nghiêm trọng, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định

Xã hội 09/09/2022 14:12

Theo quy định, quán karaoke không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát. Nếu có, sẽ phải chịu trách nhiệm vì tính nghiêm trọng gián tiếp gây ra hậu quả của vụ cháy.

Vào tối ngày 6/9, vụ việc cháy quán karaoke ở Bình Dương đã khiến gây thiệt hại lớn về người và của. Theo đó, số lượng người chết là 32, hàng chục người bị thương phải chuyển viện cấp cứu, có những ca chấn thương sọ não và gãy xương nặng khiến không ít người lo lắng.

Vào thời điểm trên, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn, nguồn cháy âm ỉ bên trong, lửa cháy bịt kín lối đi và đồng thời “khi cảnh sát tiếp cận, hầu hết phòng đều chốt cửa”… - trích lời của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương tại cuộc họp báo ngày 8/9. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương, ‘nhiều phòng hát có chốt cửa bên trong’ là vi phạm nghiêm trọng, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định - Ảnh 1
Cán bộ đục tường cứu hộ. Ảnh: Tiền Phong

Trả lời trên báo Tiền Phong, luật sư Phạm Văn Phất, Văn phòng luật sư An Phát Phạm cho biết, theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke yêu cầu: "Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ)".

Như vậy, theo quy định thì quán karaoke không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát. Cho nên, phòng hát karaoke không được chốt cửa trong phòng.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương, ‘nhiều phòng hát có chốt cửa bên trong’ là vi phạm nghiêm trọng, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định - Ảnh 2
Theo quy định thì quán karaoke không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát. Ảnh: Zing News

Đối chiếu quy định trên vào vụ cháy ở Bình Dương, luật sư Phất cho rằng, có nhiều khả năng xảy ra. Thứ nhất, thông tin các phòng hát karaoke có chốt cửa là sai; có thể nạn nhân chốt cửa ở phòng khác như phòng vệ sinh, phòng chứa đồ; hoặc cũng có thể họ chèn vật dụng vào cửa để ngăn khói chứ không có chốt cửa.

Thứ hai, nếu đúng là phòng hát karaoke có chốt cửa như thông tin một số báo đưa, thì đây là vi phạm nghiêm trọng, gián tiếp gây ra hậu quả của vụ cháy. Trách nhiệm lúc này trước hết thuộc về chủ cơ sở hát karaoke vì đã lắp khóa. Cùng với đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý điều kiện phòng cháy chữa cháy, điều kiện kinh doanh karaoke như ngành công an, văn hóa thể thao… vì đã không phát hiện và xử lý việc này- luật sư Phất nói.

Theo Ông Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an Bình Dương chia sẻ trên VnExpress: "Nếu nhân viên báo cháy, khách phải tìm lối thoát hiểm. Tuy nhiên một số khách không tỉnh táo do uống rượu bia nên đã đóng cửa phòng tiếp tục hát". Khi lực lượng chữa cháy đến, hầu hết phòng chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương, ‘nhiều phòng hát có chốt cửa bên trong’ là vi phạm nghiêm trọng, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định - Ảnh 3
Nhiều người cầm di ảnh của người thân chờ nhận kết quả. Ảnh: Zing News

Luật sư Trần Mai Hạnh (Công ty Luật TNHH H2H) nhấn mạnh trên Zing News: Đây là một vụ án hình sự nên trách nhiệm dân sự sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở xác định được trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự của các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Việc bồi thường sẽ được tiến hành đầy đủ khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định được người chịu trách nhiệm hình sự, bị đơn dân sự; bị hại, nguyên đơn dân sự; thiệt hại thực tế và tài sản làm cơ sở thi hành án trong quá trình giải quyết vụ án. 

Hiện, vụ cháy nổ đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý đúng quy định.

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