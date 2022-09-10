Sau một ngày phát hiện thi thể nữ công nhân được che đậy bạt nằm ở ven đường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi phạm.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, chiều 9-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Văn Thế (34 tuổi, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 7h sáng 8-9, người dân phát hiện một thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đang trong quá trình phân hủy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thi hành lệnh giữ Dương Văn Thế chiều 9-9 - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Nguồn tin từ báo Thanh Niên cũng cho hay, ngay lập tức, Công an H.Bình Xuyên gửi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân, đề nghị ai biết trường hợp nào tại các quán karaoke, nhà trọ, công ty... mất tích trong vòng 10 ngày qua thì cung cấp thông tin đến cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo nhận định ban đầu, nạn nân là nữ giới, chết được khoảng 10 ngày. Nạn nhân mặc áo khoác màu xanh có kẻ sọc trắng, trên áo có ghi chữ "Poadway Drivelng" màu vàng.

Vụ hỏa hoạn karaoke ở Bình Dương: Còn 8 thi thể chưa được xác nhận danh tính phải xét nghiệm DNA Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 32 người tử vong ở Bình Dương, lực lượng chức năng cho biết hiện còn 8 thi thể nạn nhân chưa thể xác định danh tính.

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