Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 32 người tử vong ở Bình Dương, lực lượng chức năng cho biết hiện còn 8 thi thể nạn nhân chưa thể xác định danh tính.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 10/9, thông tin ngành chức năng cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN thêm 7 thi thể trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương. Các nạn nhân gồm N.T.X.T. (31 tuổi, quê Đồng Nai), B.T.A.T. (23 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), D.T.K.D. (26 tuổi, quê Sóc Trăng), N.T.T. (41 tuổi, quê Hà Nam), M.N.K. (28 tuổi, quê Bạc Liêu), H.L.B.N. và N.T.N.D. (cùng 26 tuổi, quê An Giang). Lực lượng chức năng hỏi thăm sức khỏe của những nạn nhân sống sót - Ảnh: Báo Người Lao Động Như vậy, trong số 32 thi thể trong vụ cháy quán karaoke, đã có 24 thi thể xác định được danh tính, hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự, còn 8 thi thể đang được xét nghiệm ADN.

Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương, hiện có 4 người đang điều trị tại 2 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định. Vụ cháy đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9-9, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên đã có công điện yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh khẩn trương thực hiện ngay một số mặt công tác để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vụ cháy cơ sở karaoke An Phú vào đêm 7/9 ban đầu khởi phát từ tầng 2 tòa nhà 3 tầng sau đó cháy lan trên diện rộng. Khi lực lượng chức năng vào bên trong phòng hát, phát hiện nhà vệ sinh đóng cửa có nhiều thi thể bên trong. Vụ hỏa hoạn đã làm chết 32 người. Hiện còn 4 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sức khỏe đã ổn định.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Có hơn 15 thi thể nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể bị biến dạng Liên quan tới vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, hiện tại vẫn còn hơn 15 thi thể chưa thể xác định danh tính vì cơ thể bị biến dạng quá nặng.

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