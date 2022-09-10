Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành ghép thành công 6 tạng (gồm hai giác mạc, hai quả thận, một quả tim và một lá gan) thành công cho 6 người bệnh từ nguồn tạng hiến của một cô gái 25 tuổi.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ mẹ của một bệnh nhân nữ, 25 tuổi, bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não nặng, chết não. Thực hiện di nguyện của con gái mình, bà mẹ đã quyết định chia sẻ các bộ phận cơ thể của con, hiến tặng cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Người mẹ tâm sự: "Đây là nguyện vọng của con tôi - hiến tặng các bộ phận cơ thể để duy trì sự sống cho các sinh mệnh khác, đem lại hy vọng cho nhiều người. Do đó dù rất thương con, tôi vẫn làm theo di nguyện của con. Mong rằng ở thế giới bên kia con hạnh phúc vì đã giúp được nhiều người khác".

Cảm động nghĩa cử cao đẹp của cô gái 25 tuổi hiến tạng cứu 6 người - Ảnh: VTV News Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi nhận thông tin gia đình bệnh nhân chết não đồng ý hiến tạng, các bác sỹ đã rà soát, sàng lọc danh sách người bệnh đăng ký chờ ghép tạng từ trước và thực hiện ghép tạng thành công cho 6 người gồm: hai người nhận thận, một người nhận tim, một người nhận gan và hai người nhận giác mạc, trong đó có một trẻ em 15 tuổi. Đáng tiếc người bệnh bị suy phổi ở tận miền Bắc, thời gian thiếu máu của phổi không bảo đảm được khi di chuyển đoạn đường xa. Theo thông tin từ VTV News, các ca ghép tạng đều diễn ra thành công, đến ngày 9/9, hai bệnh nhân ghép thận, hai người ghép giác mạc đã tái khám với kết quả rất tốt và bệnh nhân ghép tim chuẩn bị xuất viện. Riêng người bệnh ghép gan do tình trạng bệnh nặng nên vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đọc lời tri ân người hiến tạng trước khi lấy tạng - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam Cô gái 25 tuổi mong muốn có thể chia sẻ được tối đa những phần cơ thể có được cho nhiều người bệnh - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam Trước khi lấy tạng của người hiến, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nói lời tri ân, dành một phút thiêng liêng tưởng niệm người đã khuất. Chia sẻ về “món quà” bất ngờ là một giác mạc sau 3 năm sống trong bóng tối, anh Nguyễn Ngọc A. (sinh năm 1967, ngụ tỉnh Bình Dương) bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi giờ đây đã lấy lại được một phần ánh sáng để có thể đi tìm việc làm lo cho gia đình mình". Trước đó, anh A. đã bị tổn thương giác mạc do tai nạn lao động và không còn nhìn thấy. Từ đó, anh bị mất việc làm, tất cả gánh nặng cuộc sống đều đổ dồn vào vai người vợ. Cô gái nhận được thận hiến đã không kìm được nước mắt khi nhớ về quãng thời gian 3 năm phải chạy thận nhân tạo của mình. Cô chia sẻ: "Hơn 3 năm qua, cuộc sống của em gắn với bệnh viện. Em phải chạy thận nhân tạo kể cả ngày lễ, Tết. Cuộc sống rất chật vật, khó khăn. "Khi nhận được thận hiến tặng, em rất biết ơn người hiến và gia đình đã dành tặng món quà quý giá cho em và những người bệnh khác, giúp chúng em qua được cơn ngặt nghèo, thắp lên hy vọng về cuộc sống”.

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