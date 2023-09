Từ khi có biên bản kiểm tra đến nay, quán karaoke An Phú (Bình Dương) chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung trên của cơ quan chức năng và trách nhiệm của cơ quan kiểm tra cũng không kiểm tra lại.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong, vào cuối tháng 4, tại buổi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cơ quan chức năng đã đề nghị chủ cơ sở liên hệ đơn vị chuyên môn về ngành điện nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống điện đang sử dụng để bảo trì, bảo dưỡng, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để chập điện, quá tải gây ra cháy.

Tuy nhiên, từ khi có biên bản kiểm tra đến nay, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung trên của cơ quan chức năng và trách nhiệm của cơ quan kiểm tra cũng không kiểm tra lại. Ngoài ra, hệ thống thoát hiểm cũng cần đánh giá lại, vì quán karaoke này chỉ có đường từ trên đi xuống cổng chính.

Sau khi tổng kết toàn diện diễn biến vụ việc, cơ quan chức năng đánh giá lại, xác định trách nhiệm từng cơ quan, kiểm tra lại vấn đề PCCC, cấp phép cho hoạt động karaoke của cơ sở này có đảm bảo điều kiện kinh doanh...

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, qua trích xuất camera cho thấy vụ cháy xuất phát từ tầng 2 của quán karaoke.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: "Tôi mới được xem các dữ liệu từ camera ghi lại cho thấy đám cháy xuất hiện từ tầng 2 của quán karaoke. Thời điểm này, toàn bộ tầng 2 không có khách hát và cũng không có nhân viên trực ở đây. Ngoài ra, dữ liệu camera ở tầng 3 cũng cho thấy khi có khói bốc từ tầng 2 lên tầng 3, nhân viên của quán đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành…”

Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết đến tối 7/9 đã có 32 người thiệt mạng trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú.

