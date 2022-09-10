Trích xuất camera vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Phòng hát không chốt cửa

Xã hội 10/09/2022 08:38

Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera và thu thập nhiều chứng cứ trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 10/9, Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An). Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định ngọn lửa phát ra từ hành lang tầng 2, trên la phông của phòng 204, 206 rồi cháy lên tầng 3 (phòng 303). 

Khi đám cháy mới xảy ra, nhân viên có đi thông báo nhưng khách tiếp tục kéo nhân viên vào đóng cửa hát tiếp. Lúc lửa bùng lên kèm khói mù mịt thì mọi người mới hoảng loạn. 

Về thông tin phòng karaoke khóa cửa bên trong, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phòng hát không có chốt cửa mà chỉ chốt cửa phòng vệ sinh. Do đó, thời điểm lực lượng cứu hộ vào phòng 303 thì phòng vệ sinh đã chốt chặt cửa nên phải phá xông vào. Thời điểm này phát hiện nhiều nạn nhân nằm chồng chất ngay sát cửa.

Trích xuất camera vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Phòng hát không chốt cửa - Ảnh 1
Công an tỉnh Bình Dương xác định phòng hát trong quán karaoke An Phú không có chốt cửa - Ảnh: Báo Thanh niên

Qua kết quả tìm kiếm có căn cứ xác định khi hoảng loạn trước khói và lửa, nhiều nạn nhân đã chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa phòng để tránh nạn nên đã bị ngạt tử vong.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương lý giải về việc cháy ở tầng 2 không mà tầng 3 vẫn có điện để hát karaoke tiếp, khi tầng 2 xảy ra cháy, tầng 3 vẫn có điện để hát do khi thiết kế xây dựng các phòng, các tầng đều có cầu dao riêng. Phòng nào bị chập điện thì cầu dao phòng đó hoặc tầng đó sẽ cúp trước, những nơi khác vẫn có thể có điện một thời gian ngắn trước khi cầu dao tổng bị ngắt. Các phòng tầng 3 vẫn có điện vì cầu dao tổng của tòa nhà không được ngắt lúc này. 

Trích xuất camera vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Phòng hát không chốt cửa - Ảnh 2
Khi thấy khói phả vào, những người đang hát đã chạy vào phòng vệ sinh rồi chốt cửa phòng vệ sinh lại - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, cơ quan điều tra hiện vẫn đang thu thập dữ liệu, chứng cứ của vụ án, đồng thời Công an tỉnh Bình Dương cũng như chính quyền địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả của vụ cháy quán karaoke. Đồng thời, trong vụ cháy lần này, lực lượng cứu hộ cũng đã cứu sống được nhiều người, giảm thiểu được thương vong xảy ra.

UBND tỉnh Bình Dương cũng thông tin về vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú vào tối 6/9 làm 32 người chết và 10 người bị thương.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong: Thu thập nhiều chứng cứ quan trọng sau khi trích xuất camera

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong: Thu thập nhiều chứng cứ quan trọng sau khi trích xuất camera

Qua dữ liệu từ camera, cơ quan chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng về vụ cháy 32 người thiệt mạng.

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