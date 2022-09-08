Công an Bình Dương: Khẩn trương khởi tố vụ án cháy quán karaoke làm 33 người chết

Xã hội 08/09/2022 11:14

Vào sáng ngày 8/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Thanh Điệp - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết vụ cháy đang được Công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân vụ cháy.

Tuy nhiên, theo thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn thì nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Công an Bình Dương: Khẩn trương khởi tố vụ án cháy quán karaoke làm 33 người chết - Ảnh 1
Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an Bình Dương, thông tin cho báo chí về vụ cháy khi đích thân ông đi kiểm tra hiện trường - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết ông đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo điều 313 Bộ Luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo ông Quyên, sáng nay 8/9, Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Viện Khoa học hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quá trình này sẽ làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, quản lý, giúp việc, nhân viên… để đánh giá toàn bộ nội dung, quy trình hoạt động... Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân vụ cháy và các điều kiện phòng cháy chữa cháy để từ đó kết luận nguyên nhân vụ việc.

Công an Bình Dương: Khẩn trương khởi tố vụ án cháy quán karaoke làm 33 người chết - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Zing, kết thúc buổi họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương khẳng định đây là vụ cháy nghiêm trọng. Công tác chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt mạng lớn. Dù lực lượng chữa cháy có mặt, nhiệt độ cao tỏa ra từ vụ hỏa hoạn khiến việc tiếp cận hiện trường khó khăn.

"Không phải cứ dập tắt lửa là vào mang xác ra, 4-5 người mang đồ bảo hộ, mặt nạ tiếp cận hiện trường nhưng vào trong không mở cửa được, 5-10 phút phải chạy ra, thay ca mới. Mình đủ đồ bảo hộ mà còn không vô được", Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, nói.

Hiện tại, 17 thi thể đã nhận diện được, 15 nạn nhân còn lại đang chờ xét nghiệm ADN. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết danh tính người bị nạn cũng như nguyên nhân vụ cháy sẽ khẩn trương được làm rõ.

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Lững thững bước ra từ cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An (Bình Dương), những người vợ của các nạn nhân xấu số trong vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếng khóc nấc nói không thành lời khi nhận dạng thi thể của chồng.

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