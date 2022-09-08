Nỗi đau dày xé tâm can của những người vợ mất chồng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 nạn nhân tử vong

Xã hội 08/09/2022 09:44

Lững thững bước ra từ cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An (Bình Dương), những người vợ của các nạn nhân xấu số trong vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếng khóc nấc nói không thành lời khi nhận dạng thi thể của chồng.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, vào tối ngày 7/9, cổng dẫn vào khu nhà xác Bệnh viện Đa khoa Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương) có rất đông người đến chờ nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Để đảm bảo an ninh trước cổng bệnh viện, lực lượng chốt chặn chỉ cho một người thân của nạn nhân vào để làm thủ tục nhận xác. Do đó, ai ra vào đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Theo quan sát, hàng trăm người đứng ngồi không yên bên ngoài cổng bệnh viện để chờ đợi nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy quán karaoke. Họ là cha mẹ, vợ, con, anh em ruột và có cả người thân quen, bạn bè. Gương mặt ai cũng thất thần, lo lắng chờ đợi, nước mắt hoen mi đứng ngóng trước cửa bệnh viện với mong muốn sớm được nhận diện người thân. Thậm chí, nhiều người chắp tay nguyện cầu phép màu sẽ đến... 

Nỗi đau dày xé tâm can của những người vợ mất chồng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 nạn nhân tử vong - Ảnh 1
Hai người phụ nữ ôm nhau khóc. Cả hai đều chịu cảnh mất mát lớn, người thì mất con, người mất chồng - Ảnh: Vietnamnet

Ngồi bần thần bên ngoài cổng bệnh viện, chị Ngân (28 tuổi, ngụ tại TP Thuận An) cho biết tối qua anh trai mình vào quán karaoke để tiếp khách là đối tác làm ăn. Tất cả nhóm 5 người đều không qua khỏi. Cách Ngân 10m, hai người phụ nữ nép mình trong góc tường, vỗ về rồi bật khóc. Họ chính là chị dâu và mẹ của Ngân.

Chị Ngân nghẹn ngào: "Tội chị dâu, suốt cả đêm chờ cửa chồng. Đến sáng nay mới hay tin chồng gặp chuyện nên ngất lên ngất xuống. Nhiều người thân họ hàng phải dìu chị đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Thuận An để nhận dạng thi thể chồng - cũng là anh của tôi".

Cũng theo Ngân, từ sáng đến nay, gia đình chia nhau rảo quanh các bệnh viện để dò hỏi tin tức nhưng không có. Đến tối nay, gia đình mới nhận diện được thi thể anh trai mình do lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra sau cùng.

Nỗi đau dày xé tâm can của những người vợ mất chồng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 nạn nhân tử vong - Ảnh 2
Chị Trần Thị Bích Vân đã nhận diện được thi thể chồng và đưa về quê ngay trong đêm - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chị Trần Thị Bích Vân (32 tuổi, quê Bình Định) nước mắt giàn dụa vì cùng một lúc mất đi 3 người thân. Chồng, em trai và anh rể của chị là 3 trong số 33 nạn nhân không may tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú. Chị kể về giây phút nhìn thấy chồng lần cuối: "Anh cháy đen nhẹm hết người, nhưng khuôn mặt, dáng người tôi vẫn nhận ra". 

Trong tiếng khóc nấc nói không thành lời, chị Vân với dáng người khắc khổ vẫn chưa hết bàng hoàng khi không ngờ cuộc hội ngộ của chồng, em trai, anh rể vào tối 6/9 lại đem đến bi kịch mang tên "tang gia".

 

Chị Vân nhớ lại, hôm trước khi anh rể và em trai từ quê vào Bình Dương chơi và khám bệnh cho cháu, rồi sau đó về nhà của vợ chồng chị chơi. Sau buổi cơm tối, anh L cùng 2 người thân tới quán karaoke An Phú hát, rồi gặp nạn.

 

Hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya nên chị Vân không hay biết, sáng 7/9 vẫn đi làm bình thường. Đến 10 giờ 40 sáng cùng ngày, công ty thông báo anh L và người thân là nạn nhân xấu số mắc kẹt trong đám cháy, chị Vân bàng hoàng tới nhận thi thể. Cú sốc liên tiếp mất người thân khiến chị tiều tụy, càng khó gượng dậy khi con gái lớn 5 tuổi của chị vừa qua đời vì bệnh ung thư não chưa bao lâu. 

Nỗi đau dày xé tâm can của những người vợ mất chồng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 nạn nhân tử vong - Ảnh 3
Thân nhân đứng chầu chực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An tối 7/9 - Ảnh: Zing

Chị Ôn Thị Lệ Nguyên (46 tuổi) cho biết từ sáng nay hay tin chồng tên Nguyễn Tiến Thắng (42 tuổi, quê Hà Nam vào Bình Dương làm việc) gặp nạn đã chở con gái từ quận 6 (TP.HCM) để chờ nhận dạng.

Chị Nguyên cho biết, tối hôm qua chồng chị cùng với nhóm bạn tổng cộng 6 người tổ chức nhậu ở nhà. Sau đó cả nhóm cùng nhau đi hát ở quán karaoke An Phú. Chị Nguyên bật khóc: "Chồng tôi cùng nhóm bạn hát trong căn phòng ở lầu 3 của quán, tất cả 5 người đều tử vong. Người nhà của mọi người đang chờ ở đây để vào nhận diện. Trong nhóm có một người đến trễ nên thoát nạn”.

Kể lại giây phút nhận diện chồng, chị Nguyên cho biết, lực lượng chức năng không cho nhiều người vào nhà xác cùng lúc. Một người vào trước chụp hình 6 thi thể đều cháy đen không còn nhìn rõ mặt. Lúc được cho xem các bức ảnh này, chị Nguyên chỉ nhận diện được chồng qua dáng người cao to. Chị Nguyên nghẹn ngào: "Buồn đau nhưng vẫn phải gắng gượng để nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn. Tôi và con chỉ biết cầu mong chồng được ra đi thanh thản. Trong tối nay, gia đình sẽ thuê xe để đưa thi thể anh về quê an táng".

 

Vụ cháy thảm kịch 33 người chết ở Bình Dương: Thân nhân ngất lịm khi nhìn thấy 3 thi thể người nhà cháy đen

Vụ cháy thảm kịch 33 người chết ở Bình Dương: Thân nhân ngất lịm khi nhìn thấy 3 thi thể người nhà cháy đen

Khung cảnh tang thương bao trùm Trung tâm Y tế TP Thuận An (Bình Dương), ai nấy đều xót thương cho hàng chục nạn nhân xấu số trong vụ cháy xảy ra tối 6/9.

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