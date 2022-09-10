2 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên tiếp nhau trong đêm ở Bắc Giang làm 3 người chết

Xã hội 10/09/2022 12:20

Trên địa bàn các huyện Lạng Giang và Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào rạng sáng ngày 10/9 tại đường liên xã thuộc xã Tân Dĩnh (Lạng Giang - Bắc Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và 2 xe máy, làm chết 2 người. 

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Tân Dĩnh rạng sáng 10/9. (Ảnh: Báo Người Lao Động)
2 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên tiếp nhau trong đêm ở Bắc Giang làm 3 người chết - Ảnh 2
Vụ tai nạn xảy ra sáng 10/9 làm chết 2 người tại Bắc Giang. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Cụ thể, chiếc xe ô tô biển số 98C-21795 do Đỗ Văn Đốc (sinh năm 1991) điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 99H6-9280 do anh Nguyễn Đạo Đức (sinh năm 1973) chở sau chị Lê Thị Vân (sinh năm 1971) và xe máy biển số 98B1-41714 do anh Đào Duy Ngân (sinh năm 1970) điều khiển chở sau bà Nguyễn Thị Tá (sinh năm 1960). Cả 4 người đi xe máy đều ở thôn Đài Sơn, Minh Đức (Việt Yên - Bắc Giang). Hậu quả anh Đức và chị Vân chết tại chỗ, anh Ngân và bà Tá bị thương được đưa đi viện cấp cứu. 

2 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên tiếp nhau trong đêm ở Bắc Giang làm 3 người chết - Ảnh 3
Vụ tai nạn xảy ra đêm 9/9 làm chết 1 người tại Bắc Giang. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9/9 trên đường tỉnh 293 đoạn qua thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô BKS 98C-176.63 do Lê Văn Thao (SN 1987; trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang) điều khiển theo hướng Lục Nam-TP Bắc Giang tông vào xe ôtô BKS 98A-503.xx đang dừng đỗ cùng chiều. Trên xe có anh Trần Văn Nguyên (SN 1991) và vợ (trú tại xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng). Vụ tai nạn làm anh Trần Văn Nguyên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, Công an huyện Lạng Giang và Yên Dũng đang điều tra, làm rõ các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

 

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