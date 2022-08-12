Nhà anh Hồ Viên Vờ (SN 1989, ở thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm) nằm heo hút cuối con đường nhỏ, xung quanh bao phủ bởi núi rừng. Từ trung tâm huyện A Lưới phải mất khoảng 30 phút đi xe với nhiều khúc cua. Một bên căn nhà nhỏ, một cái rạp được dựng lên từ những thanh tre và một tấm bạt, quan tài của người xấu số được đặt ngay giữa để mọi người đến thắp hương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL49 đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 11/8, các nạn nhân hiện đã người thân, xóm giềng, chính quyền địa phương tổ chức đám tang.

Khi được lực lượng chức năng thăm hỏi, bà Hồ Viết Chung (mẹ của anh Vờ) không kìm được cảm xúc, nước mắt lăn dài. Bà Chung nói tiếng Việt từ được từ mất khi được hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình.

Người dân địa phương cho biết, anh Vờ có vợ và hai người con. Là một người rất hiền lành và chăm chỉ làm ăn nên được người dân trong làng yêu quý. Khi hay tin anh Vờ bị tử nạn thì mọi người đều đau buồn và tiếc thương cho một cuộc đời còn quá trẻ.

Người thân lo hậu sự cho anh Hồ Viên Vờ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tại thôn Cân Tê, xã Hồng Thượng, bà con hàng xóm vẫn chưa bàng hoàng khi hay tin anh Prômisa (SN 1998) tử vong trong vụ tai nạn thương tâm khi trên đường trở về nhà vào tối ngày 10-8.

Một người hàng xóm cho biết, do cuộc sống gia đình khó khăn thiếu đất sản xuất, anh Prômisa làm nghề bốc vác thuê. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh là một trong 2 người ngồi trong xe và bị rơi xuống vực sâu khoảng 50m.

Thi thể anh Prômisa được lực lượng PCCC&CHCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đưa lên khỏi vực sâu và đưa về nhà vào khuya cùng ngày. Từ khi hay tin, người thân, hàng xóm của anh Prômisa gần như thức trắng đêm để đợi đón thi thể anh trong nước mắt.

Bòng trên tay đứa con chưa đầy 3 tuổi, vợ anh Prômisa sững sờ trước sự ra đi đột ngột của chồng. Trước sự mất mát quá lớn, người vợ chỉ biết khóc nức nở trước những câu hỏi thăm của mọi người.

Vào chiều cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi các gia đình có người thân tử vong. Tại đây, ông Hùng rất xúc động chia sẽ những mất mát to lớn đối với người thân của những người gặp nạn.

Người vợ đau buồn trước cái chết của chồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 17h30 ngày 10.8, tại Km72+800 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Sơn Thủy (huyện A Lưới) xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe ô tô tải ben 75C-032.32 do anh Huỳnh Văn Cường (SN 1995 trú tại Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển chở trong cabin chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993 (là vợ anh Huỳnh Văn Cường), trên thùng sau xe chở 2 người Hồ Văn P (SN 1986) và anh Prômisa (SN 1998, cả 2 cùng trú tại thôn Cân Te, xã Hồng Thượng, A Lưới) đi theo hướng từ A Lưới đến TP.Huế.

Khi đến địa điểm trên đã va vào xe mô tô 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979, trú tại Phú Thành, xã Phú Vinh, A Lưới) điều khiển chở chị Ngô Thị N (SN 1969, trú tại xã Phú Vinh, A Lưới) và xe mô tô 75Z1-3090 do anh Hồ Văn V (SN 1989, trú tại thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quãng Nhâm, A Lưới) điều khiển, cả 2 xe đi theo hướng ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Hậu quả khiến anh Hồ Văn V tử vong tại chỗ, chị Ngô Thị N tử vong tại Bệnh viện A Lưới, anh Hồ Văn P và anh Prômisa rơi xuống vực tử vong tại chỗ. Anh Huỳnh Văn Cường và Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế. Chị Phạm Thị Hoài Thu không bị gì. Xe ô tô 75C-032.32 và xe mô tô 75Z1-3090 bị hư hỏng, xe mô tô 75G1-458.55 bị hư hỏng nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: Do xe ô tô tải mang BKS 75C-032.32 đi đường đèo xuống dốc, qua khúc cua không làm chủ tốc độ nên va cham với 2 xe mô tô và tông vào tayluy âm phía bên trái, lật xe.