Sau nửa tháng truy bắt nhưng bất thành, Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã người chém cả nhà bố vợ và con trai ruột, rồi lẩn lên rừng bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, Ngày 9-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Phiên (38 tuổi, ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình) - thủ phạm cầm dao chém cả nhà bố mẹ vợ và con trai ruột.

Công an tỉnh Hòa Bình cũng thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Phiên (Ảnh: báo Người Lao Động)

Bùi Văn Phiên bị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố về hành vi giết người xảy ra hôm 25-8, tại xã Phong Phú (huyện Tân Lạc), làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Nguồn tin của báo Người Lao Động cũng cho hay, trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25-8, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên đã cầm dao tới nhà mẹ vợ ở xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, truy sát nhiều người nhà vợ gồm: Bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột.

Hậu quả, mẹ vợ của Phiên tử vong trên đường đi cấp cứu, bố vợ và chị vợ bị thương nặng, con trai bị thương nhẹ. Gây án xong, Phiên đã bỏ trốn lên rừng.

Ngay sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ vụ việc, huy động lực lượng vây bắt Phiên.

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