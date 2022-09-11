Một vụ cháy căn hộ chung cư tại địa bàn Q.8, TP.HCM vừa xảy ra khiến cư dân hoảng sợ tháo chạy.
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Đến 22 giờ 30 ngày 10.9, lực lượng chức năng Q.8 (TP.HCM) vẫn đang điều tra vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư trên đường Võ Văn Kiệt (P.16, Q.8, TPHCM).
Thông tin từ báo Lao Động cho hay, vào khoảng khoảng 21h40 cùng ngày, người dân phát hiện lửa cùng khói đen phát ra từ căn hộ nói trên rồi bùng phát mạnh, lửa nhanh chóng bao trùm ra cả ban công.
Phát hiện cháy, một số người dân đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH quận 8 điều phương tiện và nhiều cán bộ đến hiện trường dập lửa. Đồng thời, người dân sinh sống trong tòa chung cư nghe được tiếng báo động cũng nhanh chóng di chuyển xuống đất.
Đến khoảng 22h, đám cháy được khống chế. Nhiều tài sản bên trong căn hộ đã bị lửa thiêu rụi.
Nguồn tin từ báo Thanh Niên cũng cho biết thêm, ghi nhận bước đầu, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến các cư dân sống tại chung cư bị một phen hốt hoảng.
Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy căn hộ tại chung cư đang được công an điều tra làm rõ.