Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm Lê Huy Dũng đã khai nhận súng, tiền, phương tiện gây án và các tang vật gây án khác được Dũng cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho hay Công an Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng là Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dũng và thu giữ 1 khẩu súng rulo, xe máy hiệu Sirius mà nghi phạm sử dụng gây án cùng số tiền đã cướp ở ngân hàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 8.9, một người mặc đồng phục đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào phòng giao dịch Tam Phước của ngân hàng Vietcombank (phường Tam Phước, TP.Biên Hoà).

Nguồn tin từ báo Người Lao Động cũng cho biết, thời điểm đó, trong phòng giao dịch có khoảng 20 người bao gồm khách hàng và nhân viên. Sau một lúc ngồi quan sát, tên cướp tiến tới quầy giao dịch giơ súng bắn chỉ thiên, tiếp đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp, buộc người này lấy tiền trong két sắt.

Nghe tiếng nổ, nhiều khách hàng và nhân viên hoảng sợ bỏ ra ngoài. Một bảo vệ từ bên ngoài đi vào đã bị tên cướp chĩa súng de dọa ép lùi ra xa.

Khi nam nhân viên lấy tiền trong két sắt bỏ ra bàn, tên cướp lấy nhiều cọc tiền nhét vào túi nilông màu đen rồi nhanh chân chạy khỏi phòng giao dịch, băng qua quốc lộ 51 lấy xe máy màu đỏ dựng ở lề đường rồi tăng tốc bỏ trốn về hướng huyện Long Thành.

Thống kê sơ bộ ban đầu, kẻ cướp đã lấy đi khoảng 600 triệu đồng.

Lê Huy Dũng (áo đỏ) chỉ chỗ giấu súng. (Ảnh: báo Tuổi Trẻ)

Khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tung các lực lượng nghiệp vụ truy bắt tên cướp. Sau đó, công an đã xác định được nghi phạm cướp ngân hàng di chuyển đến xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Vì vậy Công an xã Giang Điền đã phát thông tin nhận dạng tên cướp ngân hàng đến người dân. Cụ thể, thông báo phát đi để người dân cảnh giác như tên cướp mặc đồ màu đen, đi xe máy màu đỏ hiệu Sirius di chuyển về hướng xã An Viễn...