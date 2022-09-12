Thừa Thiên Huế: Gia đình bàng hoàng, đau đớn nhận tro cốt của con trai 3 tuổi sau khi gửi đi chữa bệnh

Xã hội 12/09/2022 14:06

Sau khi gửi con đi Lâm Đồng để nhờ nuôi dưỡng và chữa bệnh chậm phát triển, gia đình ông N.H.N. bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt của con trai 3 tuổi.

Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa thiên - Huế xác nhận và cho biết đã chuyển đơn tố giác của một người dân trú trên địa bàn đến Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo thẩm quyền về việc gia đình này tố một người trú tại Lâm Đồng có hành vi "Xâm phạm thi thể" người khác.

Trước đó, ông N.H.N. (45 tuổi, trú ở TP Huế) đến Công an TP Huế gửi đơn tố cáo ông L.M.Q. (SN 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính TP Huế, tạm trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.

Thừa Thiên Huế: Gia đình bàng hoàng, đau đớn nhận tro cốt của con trai 3 tuổi sau khi gửi đi chữa bệnh - Ảnh 1
Ông N. Đau đớn kể lại vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, cách đây vài năm, thông qua một người ban chơi cây cảnh, anh có quen với L.M.Q (SN 1977, trú 11 đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa thiên - Huế và hiện đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng). Thời điểm ấy, L.M.Q giới thiệu là từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển. 

Đến năm 2022, cháu N.L.M.Q (SN 2019 - con trai anh N.H.N) có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển (chậm biết nói và biết đi so với các bạn đồng trang lứa). Do đó, anh N. có liên hệ với L.M.Q. và người này nói rằng con của anh chắc chắn bị bệnh, cần chữa trị sớm nếu không sẽ bị điên.

Anh N.H.N. phân tích những điểm bất thường sau cái chết đầy bí ẩn của con trai N.L.M.Q chỉ vài ngày sau khi giao cho ông Q. để chữa bệnh "chậm phát triển". Người này cũng khẳng định trong vòng 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai anh này nhưng phải đưa cháu N.L.M.Q đến cơ sở điều trị nội trú của ông Q. ở TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Mức phí chữa bệnh mà gia đình phải trả cho ông Q. là 200 triệu đồng/tháng và gia đình phải ứng trước số tiền là 600 triệu đồng.

Thời điểm ấy, ông Q. nói với gia đình anh N. rằng, với mức chi phí này, con trai anh N. sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập, có bể bơi riêng và sẽ có 1 ekip riêng chăm sóc bao gồm 1 tài xế riêng, 1 xe ôtô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 kể cả lúc ngủ...

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị gia đình không được tìm gặp con mình và ông Q. cũng bảo mật luôn nơi mà ông này gọi là cơ sở chữa bệnh. Mọi giao dịch giữa gia đình anh L. và ông Q đều diễn ra tại khách sạn hoặc qua mạng xã hội.

Tin lời của của ông Q., ngày 3/3/2022, anh đưa con trai vào giao cho ông Q. chữa trị và cuộc gặp này cũng chỉ diễn ra tại một khách sạn ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Song, chỉ vài ngày sau, ông L.M.Q thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Q bị mắc COVID-19 và đang điều trị. Tiếp đó, ông Q. thông báo là với gia đình anh N. là cháu N.L.M.Q đã khoẻ lại, thậm chí còn báo gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên cho cháu vì cháu đã lên cân cần mặc quần áo cỡ lớn hơn. Thế nhưng khoảng 11h ngày 27/3/2022, vợ chồng ông L.M.Q ra Huế giao cho vợ chồng anh N. hũ tro cốt nói là tro cốt của cháu N.L.M.Q dù trước đó, ông Q. không hề thông báo gì về cái chết của cháu với gia đình anh N.

"Hôm đó, ông L.M.Q cho biết cháu bị mắc COVID-19, qua đời lúc 3h ngày 25/3/2022. Sau khi cháu qua đời, ông L.M.Q tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe ôtô cá nhân. Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Q thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì”, anh N. bức xúc cho biết.

Thừa Thiên Huế: Gia đình bàng hoàng, đau đớn nhận tro cốt của con trai 3 tuổi sau khi gửi đi chữa bệnh - Ảnh 2
Gia đình anh N. tổ chức đám tang cho con trai - Ảnh: Vietnamnet

 

Khi đưa tro cốt được cho là của cháu N.L.M Q. ra đến Huế thì ông Q. nói với gia đình anh N. rằng, do "sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy" nên ông này tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự. Ông Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng nhận trước đó.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an TP Huế đã mời ông L.M.Q. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông L.M.Q. vẫn một mực khẳng định cháu Q. mất do mắc Covid-19 và thừa nhận, từ lúc cháu mất đến khi tổ chức thiêu thi thể rồi đưa ra Huế, ông này không liên lạc với bất kỳ với ai là thân nhân của cháu.

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng - nơi ông L.M.Q. tạm trú nên sau khi làm việc với các bên liên quan, Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận phiếu chuyển tố giác, tin báo tội phạm của Công an TP Huế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này thụ lý, điều tra.

Nhiều thí sinh 'kêu cứu' vì đăng ký nhầm phương thức xét tuyển đại học

Nhiều thí sinh 'kêu cứu' vì đăng ký nhầm phương thức xét tuyển đại học

Mới đây, một học sinh chuyên toán của Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đã 2 lần gửi thư đến Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo mong được giúp đỡ vì đăng ký nhầm phương thức xét tuyển đại học.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro cốt Người cha nhận tro cốt của con trai sau 1 tháng gửi lên Lâm Đồng chữa bệnh bé 3 tuổi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?