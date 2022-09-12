Trước đó, ông N.H.N. (45 tuổi, trú ở TP Huế) đến Công an TP Huế gửi đơn tố cáo ông L.M.Q. (SN 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính TP Huế, tạm trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.

Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa thiên - Huế xác nhận và cho biết đã chuyển đơn tố giác của một người dân trú trên địa bàn đến Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo thẩm quyền về việc gia đình này tố một người trú tại Lâm Đồng có hành vi "Xâm phạm thi thể" người khác.

Đến năm 2022, cháu N.L.M.Q (SN 2019 - con trai anh N.H.N) có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển (chậm biết nói và biết đi so với các bạn đồng trang lứa). Do đó, anh N. có liên hệ với L.M.Q. và người này nói rằng con của anh chắc chắn bị bệnh, cần chữa trị sớm nếu không sẽ bị điên.

Theo thông tin từ VTC News, cách đây vài năm, thông qua một người ban chơi cây cảnh, anh có quen với L.M.Q (SN 1977, trú 11 đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa thiên - Huế và hiện đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng). Thời điểm ấy, L.M.Q giới thiệu là từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển.

Anh N.H.N. phân tích những điểm bất thường sau cái chết đầy bí ẩn của con trai N.L.M.Q chỉ vài ngày sau khi giao cho ông Q. để chữa bệnh "chậm phát triển". Người này cũng khẳng định trong vòng 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai anh này nhưng phải đưa cháu N.L.M.Q đến cơ sở điều trị nội trú của ông Q. ở TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Mức phí chữa bệnh mà gia đình phải trả cho ông Q. là 200 triệu đồng/tháng và gia đình phải ứng trước số tiền là 600 triệu đồng.

Thời điểm ấy, ông Q. nói với gia đình anh N. rằng, với mức chi phí này, con trai anh N. sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập, có bể bơi riêng và sẽ có 1 ekip riêng chăm sóc bao gồm 1 tài xế riêng, 1 xe ôtô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 kể cả lúc ngủ...

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị gia đình không được tìm gặp con mình và ông Q. cũng bảo mật luôn nơi mà ông này gọi là cơ sở chữa bệnh. Mọi giao dịch giữa gia đình anh L. và ông Q đều diễn ra tại khách sạn hoặc qua mạng xã hội.

Tin lời của của ông Q., ngày 3/3/2022, anh đưa con trai vào giao cho ông Q. chữa trị và cuộc gặp này cũng chỉ diễn ra tại một khách sạn ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Song, chỉ vài ngày sau, ông L.M.Q thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Q bị mắc COVID-19 và đang điều trị. Tiếp đó, ông Q. thông báo là với gia đình anh N. là cháu N.L.M.Q đã khoẻ lại, thậm chí còn báo gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên cho cháu vì cháu đã lên cân cần mặc quần áo cỡ lớn hơn. Thế nhưng khoảng 11h ngày 27/3/2022, vợ chồng ông L.M.Q ra Huế giao cho vợ chồng anh N. hũ tro cốt nói là tro cốt của cháu N.L.M.Q dù trước đó, ông Q. không hề thông báo gì về cái chết của cháu với gia đình anh N.

"Hôm đó, ông L.M.Q cho biết cháu bị mắc COVID-19, qua đời lúc 3h ngày 25/3/2022. Sau khi cháu qua đời, ông L.M.Q tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe ôtô cá nhân. Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Q thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì”, anh N. bức xúc cho biết.

Gia đình anh N. tổ chức đám tang cho con trai - Ảnh: Vietnamnet

Khi đưa tro cốt được cho là của cháu N.L.M Q. ra đến Huế thì ông Q. nói với gia đình anh N. rằng, do "sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy" nên ông này tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự. Ông Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng nhận trước đó.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an TP Huế đã mời ông L.M.Q. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông L.M.Q. vẫn một mực khẳng định cháu Q. mất do mắc Covid-19 và thừa nhận, từ lúc cháu mất đến khi tổ chức thiêu thi thể rồi đưa ra Huế, ông này không liên lạc với bất kỳ với ai là thân nhân của cháu.

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng - nơi ông L.M.Q. tạm trú nên sau khi làm việc với các bên liên quan, Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận phiếu chuyển tố giác, tin báo tội phạm của Công an TP Huế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này thụ lý, điều tra.