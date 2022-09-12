Nhiều thí sinh 'kêu cứu' vì đăng ký nhầm phương thức xét tuyển đại học

Theo thông tin từ báo Thanh niên, em V.S - chuyên toán của Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) đã gửi đơn 2 lần đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhờ giúp đỡ vì đã đăng ký nhầm phương thức xét tuyển trên hệ thống của Bộ.

Cụ thể, thí sinh này đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT kèm chứng chỉ IELTS nhưng lại đăng ký xét tuyển nhầm qua phương thức xét tuyển học bạ kèm chứng chỉ IELTS. Tuy nhiên, phương thức xét tuyển học bạ kèm theo chứng chỉ IELTS của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), trường của thí sinh này đăng ký 3 nguyện vọng xét tuyển, đã kết thúc xét tuyển vào tháng 7/2022. Việc nhầm lẫn này đồng nghĩa với việc V.S không được công nhận xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT kèm chứng chỉ IELTS được nữa.

Trong đơn kêu cứu gửi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bằng đường bưu điện và email, em học sinh này cho biết vào tháng 7/2022, em đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký tuyển sinh đại học. Dự kiến phương thức xét tuyển đúng là điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (với mã phương thức xét tuyển 409). Tuy nhiên, khi thao tác trên máy tính, V.S đã chọn nhầm thành phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và chứng chỉ quốc tế IELTS (với mã phương thức xét tuyển 410).

V.S cho biết: "Trong giai đoạn kiểm tra lại nguyện vọng trong những ngày kế cận trước khi đóng cổng tuyển sinh của Bộ vào ngày 23.8.2022, con đang bị nhiễm Covid-19, cảm sốt rất nặng, phải tự điều trị và cách ly ở nhà ông bà nội tại [...] Quảng Ngãi. Tại đây con không có phương tiện truy cập mạng để kiểm tra lại thông tin đã đăng ký, nên con chỉ xác nhận với Bộ GD-ĐT bởi tin nhắn, vì con nghĩ mình đã đăng ký đúng phương thức xét tuyển. Đến ngày 29/8/2022, con chỉ được biết phương thức xét tuyển mình không hợp lệ khi nộp lệ phí xét tuyển”.

Thí sinh kêu cứu vì đăng ký nhầm phương thức xét tuyển đại học - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), không chỉ có mình V.S bị nhầm lẫn khi đăng ký các phương thức xét tuyển. L.B.U, một thí sinh ở Đà Nẵng, cũng cho biết mình đăng ký nhầm từ phương thức “Xét tuyển thẳng theo đề án của cơ sở đào tạo” thành “Ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án của cơ sở đào tạo”. L.B.U cho biết ban đầu em đăng ký trên hệ thống nhiều lần nên chưa được lưu thông tin, sau đó đăng ký lại thì bị nhầm phương thức xét tuyển. Hiện tại, L.B.U cũng không biết làm sao vì liên hệ thì trường đại học nói rằng không thể can thiệp được vấn đề này.

Đ.Đ.T (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cũng là một thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Công nghệ thông tin nhưng ngược với V.K.N, thí sinh này đã đăng ký xét tuyển sớm vào trường và đã được xác nhận trúng tuyển theo 2 phương thức khác nhau. Tuy nhiên, khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì Đ.Đ.T lại đăng ký nhầm phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Khi TS này liên hệ với hotline của Bộ GD-ĐT thì được cho biết là đã hết thời gian chỉnh sửa và Bộ sẽ tiếp nhận trường hợp cụ thể này để có thể giải quyết sau. Điều đáng tiếc là Đ.Đ.T đăng ký duy nhất một nguyện vọng xét tuyển.

Các thí sinh đang trong thời gian đăng ký xét tuyển đại học - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VNExpress, vào sáng ngày 12/9, lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết có nhận được một số phản ánh liên quan đến nhầm lẫn phương thức xét tuyển hay đối tượng ưu tiên từ thí sinh nhưng "chỉ lác đác, không nhiều" và mọi năm đều có tình trạng này.

Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ đã đóng chức năng cho phép thí sinh điều chỉnh thông tin. Bộ đang hỗ trợ các trường lọc ảo lần ba và còn ba lần lọc ảo nữa, kéo dài đến ngày 15/9. Vì vậy, các trường hợp phản ánh cụ thể phải chờ cả hệ thống chạy hoàn tất mới có thể xem xét giải quyết.

Hiện tại, em V.S đã nhận được phản hồi từ lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học. Vụ khẳng định hiện hệ thống đã khóa chức năng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng để chuyển sang các chức năng tiếp theo nên không ai có thể can thiệp chỉnh sửa trên hệ thống.

Đại diện Vụ khuyên em bình tĩnh chờ kết quả điểm chuẩn từ các trường, xem xét xem với nguyện vọng của mình (nếu được sửa đổi) thì có thể trúng tuyển vào trường nào ở nguyện vọng cao nhất. Khi đó, em tiếp tục làm đơn trực tiếp với trường, đồng thời gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua Vụ Giáo dục đại học để nhà trường xem xét chỉ tiêu đào tạo và ra quyết định tuyển sinh phù hợp nhất.

"Em cũng có thể tiếp tục tham gia xét tuyển ở các đợt bổ sung khi các trường công bố (cho đến hết tháng 12)", Vụ Giáo dục đại học phản hồi Nam qua email.