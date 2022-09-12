Quảng Nam: Thực hư chuyện học sinh vùng cao phải ăn cơm trắng với thịt chuột

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang khẳng định: "Nếu ở trong các trường học bán trú trên địa bàn huyện thì chắc chắn không có trường hợp này. Vì các trường hiện nay đều có hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, ăn theo chế độ, có cấp dưỡng, có ban quản lý giám sát. Còn nếu ở trong gia đình đưa con cháu đi học mà không có điều kiện cho con học bán trú thì tôi không dám khẳng định. Tuy nhiên, nếu là người dân chuẩn bị cơm cho con em mình thì cũng các gia đình đa phần là gói cơm trong lá, tận dụng hộp sữa. Đa phần những trường hợp không để con học bán trú thì đón con cháu về vì nhà gần.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 12/9, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam khẳng định, các trường trên địa bàn huyện không bao giờ có chuyện để học sinh đói ăn thịt chuột như trên mạng xã hội phản ánh.

Tuy vậy, khi phát hiện thông tin trên, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc kiểm tra xác minh nhưng đến nay chưa có kết quả vì thông tin đăng tải không nói rõ tên tuổi học sinh, ở trường nào, lớp nào.

"Hơn nữa, môi trường học tập của các học sinh trong ảnh và cả người cầm hộp cơm thì không phải là phụ huynh, học sinh và cả giáo viên trên địa bàn huyện” – ông Sơn tiếp tục chia sẻ.

“Nếu đúng có trường hợp như vậy thì huyện sẽ tìm hiểu. Gia đình quá khó khăn thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện giúp đỡ gia đình, học sinh. Nhưng thực sự hiện nay trên địa bàn huyện không thể có tình trạng đói ăn như vậy” – ông Sơn chia sẻ thêm.

Nội dung "bữa ăn của học sinh vùng cao Quảng Nam" đang lan truyền trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, mạng xã hội xôn xao bàn tán trước hình ảnh hộp cơm thịt chuột được cho là của các em học sinh vùng cao tại huyện Nam Giang.

Nội dung bài biết trên mạng xã hội như sau: “Không phải một bữa cơm đầy đủ thịt cá, không phải hộp cơm đẹp đẽ được mẹ chuẩn bị cẩn thận mỗi buổi sớm trước khi đến lớp. Dưới đây là hình ảnh hộp cơm của một em học sinh vùng cao tại Nam Giang, Quảng Nam khiến nhiều người phải xót xa, không khỏi chạnh lòng.

Mới đây, tài khoản của một cô giáo đã chia sẻ khoảnh khắc bé học sinh với bữa trưa đạm bạc, đầy thương xót. Hình ảnh ghi lại hộp cơm chỉ vỏn vẹn cơm trắng và món “chuột” chế biến sơ sài được em tranh thủ ăn vội lúc ở trường đã khiến nhiều người nhói lòng. Thực đơn không hề có rau xanh, không có thịt cá mà chỉ là một hộp cơm nguội lạnh thế mà các em vẫn ăn một cách ngon miệng, nhìn vào những hình ảnh này thật khó ai có thể kiềm lòng. Đặc biệt, các em hầu hết đều là những học sinh lớp 1 lớp 2, thậm chí là mầm non.

Mặc dù, đó chỉ là một bữa cơm không đủ dinh dưỡng nhưng đối với các em đó là một bữa ăn thịnh soạn, một bữa ăn khiến lũ trẻ hạnh phúc. Cảm xúc thật khó tả khi nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt, lấm lem, xúc vội miếng cơm ấy.

Thực sự, các em học sinh ở những vùng sâu vùng xa, vùng miền núi khó khăn phải chịu rất nhiều thiệt thòi, bữa cơm đầy đủ thức ăn thịt rau cá củ quả hay một bữa ăn no thật sự là điều không dễ dàng. Nhìn cảnh các em ăn uống vui vẻ thật khiến nhiều người rơi nước mắt. Hi vọng sau khi hình ảnh được đăng tải sẽ có nhiều nhà hảo tâm và mạnh thường quân liên hệ và giúp đỡ các em một phần nào. Đó chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho các em trong những ngày tựu trường”.