Nóng: Đám cháy to tại quán karaoke Đồng Nai, lực lượng chữa cháy phải đục tường cứu hộ, bên ngoài thiết kế kín

Đám cháy xảy ra tại quán karaoke ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang được lực lượng PCCC tiếp tục cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người Lao Động, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-9, khói bất ngờ bốc lên ngùn ngụt tại quán karaoke Yến Nhi thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Lửa cháy khiến nhiều người hoảng sợ, tháo chạy. Công an có mặt phòng cháy chữa cháy, một đội đang triển khai công tác đục tường để xem xét bên trong để cứu người, mặt khác triển khai tiếp cận ở mặt tiền của quán.

Ảnh: Người Lao Động

Đám cháy tại quán karaoke ở Đồng Nai. Ảnh: Người Lao Động

Nhiều xe cứu hoả được điều động tới hiện trường.

Theo báo Nhà báo & Công luận, bên ngoài cơ sở kinh doanh này hiện rất đông người dân tụ tập nhưng khó có ai hỗ trợ được việc dập lửa vì quán karaoke thiết kế kín hết bên ngoài.

Ảnh: Nhà báo và công luận

Lực lượng cứu hộ khẩn trương ứng cứu. Ảnh: Nhà báo và công luận

Bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết, các lực lượng đã tạm thời khống chế được vụ hỏa hoạn nhưng chưa có thông tin có thiệt hại về người hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-dam-chay-to-tai-quan-karaoke-dong-nai-luc-luong-chua-chay-phai-duc-tuong-cuu-ho-ben-ngoai-thiet-ke-kin-501725.html